El 42% de los indicadores se encuentra en un nivel moderado y 30.4% presenta un retroceso en avances

En el próximo cuatrienio, el gobierno de Luis Abinader se abocará a revisar y promocionará la elaboración de una nueva Estrategia Nacional de Desarrollo.



La estrategia, que es herramienta importante para orientar las políticas públicas y las inversiones del gobierno, hasta el año 2030, al 2022 presentaba avances a un ritmo moderado, con una considerable inclinación al rezago de una buena parte de los indicadores que se vieron fuertemente impactados por la pandemia del COVID-19 y la guerra Ucrania- Rusia, establece el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo en el décimo primer informe de avances publicado en febrero de este año.



Luis Madera Sued, viceministro de Planificación e Inversión Pública, explicó que en el siguiente cuatrienio estarían comenzando la consulta nacional para tener una nueva Estrategia Nacional de Desarrollo, porque cuando concluya el próximo gobierno apenas van a quedar dos años de la actual.



La visión de modificar este instrumento en el cual se busca construir al año 2030 una nación sustentada en el paradigma del desarrollo sostenible, es compartida por el exministro de economía, Juan Ariel Jiménez.



El exfuncionario coincide en que un instrumento de planificación estatal como ese debe ser revisable, de manera integral, cada cinco años.



“Tiene que revisarse porque por efectos de la pandemia, obviamente hubo que cambiar las prioridades en cuanto a la inversión, entonces, esto hace que se tengan que retrasar no solamente algunos indicadores de la Estrategia Nacional de Desarrollo sino que, incluso, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible todos los países deberían volver a plantearse una nueva senda”, señaló.



Sin embargo, ¿cuáles son los avances a doce años su aprobación?



De acuerdo con el décimo primer informe, un 14.3% de los indicadores ha logrado sus metas para el quinquenio, un 6.3% mantiene una trayectoria promisoria, es decir, que alcanzan la meta 2025 de seguir su trayectoria, el 42% se encuentra en un nivel moderado (mejoran respecto de la línea base, pero no lo suficiente como para alcanzar la meta), 30.4% retrocede y el 7.1% está estancado.



El viceministro de Planificación e Inversión Pública considera que en sentido general un 63% de los indicadores de la END está avanzando.



Ese 14.3% en lo que se ha cumplido la meta, está muy vinculado a aspectos de fortalecimientos institucionales y para Madera Sued su explicación es que lo institucional no está tan influido por los vaivenes internacionales, sin embargo, los temas económicos y sociales son más complejos.



“Tenemos avances en términos de pobreza de forma tal que tenemos el menor nivel de pobreza de la historia, después de haber tenido que subir los niveles de pobreza, indudablemente por la pandemia. Si hubieras quitado la pandemia y mantienes la línea, sin la pandemia encima, evidentemente los resultados se ven más altos”, explicó en referencia a las mejoras que ha tenido el Estado en reducción de la pobreza.



“Los indicadores que han logrado la meta al 2025 y 30 no son solo institucionales porque también los indicadores de total de inversión extranjera directa recibida, los hemos pasado de 2200 y 2400 millones de dólares los últimos dos años, son totalmente por encima de la meta que tenemos para 2030, es decir, también en ese tema que es económico y que tiene mucha conexión con toda la parte del empleo y la parte social, ahí hemos avanzado bastante”, continuó señalando.



En el más actualizado informe se refleja que el punto relacionado con estructurar una administración pública eficiente, transparente, garantizar un sistema judicial accesible, eficiente y rápido, construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a múltiples causas que originan la delincuencia y promover la consolidación del sistema electoral y partidario, hay “un deterioro de los indicadores con respecto al último informe publicado en 2022”.



En cuanto a las pérdidas en el sector eléctrico refleja un ligero progreso en el 2022 (32.13%) con respecto al 2021 y 2020, pero aún se mantiene por encima de lo logrado en el 2019 (27.0%). La meta es que al 2025 sea de 8.5%.



En lo relativo a la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial, hay una mejora de los indicadores con respecto al último informe.

Luis Madera Sued y Juan Ariel Jiménez.

Muerte materno infantil y atención primaria

Jiménez reconoce que salud, educación y economía son los temas en que menos avance se ha tenido. Señala que en educación se han cumplido metas de cobertura pero no así de aprendizaje y en salud no se ha tenido la reducción esperada de mortalidad materna e infantil.



La afirmación del exministro se comprueba con lo que detalla el informe. En uno de los apartados se describe que la tasa de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos para el 2022 muestra una importante mejoría respecto del año anterior; La tasa de 106 (2022) representa un valor que es 66 unidades por debajo de las 169.3 muertes del 2021. Se recupera parte del terreno perdido desde el 2019, sin embargo, la tendencia de avance hacia la meta quinquenal 2025 (51.5) se encuentra en deterioro si se compara con los niveles alcanzados en el 2015 (94.8), detalla el documento.



“En salud hemos tenido un excesivo énfasis en infraestructura: remodelar hospitales y construir nuevos pero mejorar los indicadores requiere de fortalecer el primer nivel de atención”, explicó el exministro.