El Gobierno aseguró ayer que el cumplimiento del 4% del PIB para la educación preuniversitaria es “innegociable” para la administración del Presidente Luis Abinader y explicó que la reducción de RD$4,250 millones planteada en el Presupuesto Complementario es por falta de ejecución en algunos programas del Ministerio de Educación.



La vicepresidenta Raquel Peña valoró ante un grupo de periodistas y dirigentes de organizaciones del Foro Educativo el significado que tiene la educación para el Gobierno. “Es un tema muy neurálgico, de mucho cuidado porque de ahí depende el desarrollo”, dijo la vicepresidenta durante una reunión en el salón Verde del Palacio Nacional.



La segunda mandataria se hizo acompañar de los ministros de Educación y de Hacienda, Ángel Hernández y José Manuel Vicente, y del director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.



El encuentro fue convocado para explicar la posición del Gobierno en torno a la reducción de más de RD$4,000 millones al presupuesto del Ministerio de Educación, que equivale a una rebaja de un 1 % de la asignación total de ese ministerio.



El ministro de Hacienda, quien hizo las explicaciones técnicas, precisó que como no es político dice lo que otros quizás no se atreven a decir, por lo que insistió que la reducción fue producto de un chequeo general hecho en los presupuestos de las diferentes entidades del Estado, donde se determinó que un gran número de ellas tenían subejecuciones muy elevadas. Citó, para poner un ejemplo, que el Ministerio de Energía y Minas solo había ejecutado el 32 % de su presupuesto y que el restante 68 por ciento es casi imposible que lo ejecuta en lo que resta de año



Minerd con 20 mil millones sobrantes



Del caso del Ministerio de Educación, que a la fecha de la evaluación, tenía una subejecución de RD$20,000 millones, dijo el director de Presupuesto en apoyo a los argumentos del ministro Vicente.



Durante el encuentro hablaron representantes de las organizaciones de la sociedad civil ligadas a la Educación, quienes plantearon al Gobierno que desista de reducir el presupuesto de Educación, alegando que la rebaja viola la Constitución y otras tres leyes. Argumentaron que la asignación del 34 % del PIB a la educación preuniversitaria es una conquista del pueblo, no del PLD, cuya administración de los periodos del 2012 al 2020 le dio cumplimiento a la Ley que instituyó esa asignación.



La Vice marchó por el 4%



Ante la postura insistente de defensa a la asignación total del Presupuesto de Educación exhibida por las entidades de la sociedad, la vicepresidenta Raquel Peña reiteró que es “innegociable para el Gobierno el 4 %” para la educación y dijo que ella marchó a favor de esa conquista.



Instruyó al ministro de Educación para que convoque4 a las entidades de la sociedad civil presentes en el encuentro a que en una reunión analicen para ver los programas del Minerd que presentan subejecución, con el propósito de determinar si hay posibilidad de algo en lo que queda de año. Instó a los dirigentes sociales a que “sean veedores de verdad junto a nosotros como Gobierno”.



El ministro de Hacienda fue reiterativo en asegurar que la decisión de reducir más de 4,000 millones de un monto total de reprogramación de gastos por 114 mil millones de pesos fue por falta de ejecución y una evidente imposibilidad de ejecutar programas y partidas en lo que resta de año. l héctor linares

“No vamos a disminuir el 4 por ciento”

Y como en el sector público el presupuesto que no se ejecuta se pierde porque no se guarda y se paga para el año siguiente, lo procedente es replantearlo. “No vamos a disminuir el 4%”, dijo el ministro de Hacienda, José Vicente y explicó que en la proyección que se hizo a partir de la evaluación se determinó que lo no ejecutado no se podrá ejecutar porque el tiempo para hacerlo ya pasó. El dinero no ejecutado se quedará sin uso aún no se reformule, expresó. Y planteó que en una revisión a la ejecución presupuestaria del Minerd se determinó que el 4 % del PIB asignado desde el 2013 nunca se ha ejecutado en su totalidad.



El ministro de Educación, en tanto, dijo que la idea no es tener dinero para no gastar, e insistió en su planteamiento de gasto de calidad. Uno de los programas atrasados del Ministerio de Educación es el de formación de docentes, que lleva apenas un 36 % de ejecución.



Mientras la vicepresidenta aseguró que “no disminuiremos un centavo que se pueda ejecutar” del presupuesto de Educación. La segunda mandataria también dijo que el Gobierno pagará el costo político que tenga que pagar en el manejo del tema del 4 % del PIB a la educación preuniversitaria pública.