Santo Domingo. – El Presidente Luis Abinader entregó este lunes un monto de RD$13, 939,541.36 en cheques a 13 asociaciones de ganaderos y cooperativas de productores agropecuarios, orientados a la ejecución del Plan de la Transformación de la Matriz Energética de los centros de acopio lechero.

A través de un comunicado de prensa, se informó que con la nueva entrega de cheques comienza a completarse la primera etapa de los 30 centros de acopio lecheros que pasarán de energía eléctrica convencional a energia-fotovoltaica o solar, los cuales están distribuidos en todas las zonas ganaderas del país.

De los primeros 30 centros de acopio ya se encuentran tres funcionando e inaugurados, uno en Hato Mayor y los otros dos en Carrera de Yeguas y Pajonal ambos en la provincia de San Juan.

La actividad se llevó a cabo en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional y se cumple con el compromiso realizado el año pasado en el día de la leche con la puesta en marcha del Plan de la Transformación de la Matriz Energética en los centros de acopio de leche.

De su lado, el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, explicó que este plan en su fase piloto ya ha impactado a 30 centros de acopio y en su fase total tiene contemplado abarcar toda la geografía nacional, cubierta por 100 de los 164 centros de acopio lecheros, con una inversión aproximada de RD$200 millones de pesos.

Galván agregó que serán 100 las asociaciones beneficiarias en una segunda etapa y que se contempla que sean más de 15 mil los ganaderos que tendrán mayor garantía de su rentabilidad y sostenibilidad para sus actividades.

«Al beneficiar de manera directa a estas 100 asociaciones, no sólo beneficiamos a los ganaderos miembros, sino que también beneficiamos a decenas de miles de trabajadores de esos ganaderos y a las 100 comunidades, pero también beneficiamos a los consumidores dominicanos que podrán contar con un suministro lácteo de calidad y a precios justos», destacó.

El asesor agropecuario del Poder Ejecutivo y presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), Eric Rivero, manifestó que es un gran compromiso que se ha asumido para la ayuda de la ganadería y sus centros de acopio en más de 160 comunidades del país.

También, Arismendi Rodríguez de La Vegana de Productores de Leche y Carne (Aveproleca), agradeció al presidente Abinader por la puesta en marcha del proyecto, y dijo además que desconocía la gran magnitud del proyecto y de lo beneficioso que será para el sector lechero.

En esta ocasión se entregan tres cheques a proyectos que no son ganaderos, pero que también se motivaron a cambiar su matriz energética. Una factoría de arroz de Miches que pasará a energía eléctrica y la empacadora de la Asociación de Vegetales de La Vega (Asoprovego) y Monasterio Carmelita Nuestra Señora de América Latina y San José que también lo hace motivado por este plan de energías renovables por el mandatario.

Las Asociaciones beneficiadas están, los Productores de Carnes y Leche de Jarabacoa (Asoprocalja); la Vegana de Productores de Leche y Carne (Aveproleca); de Ganaderos de Leche del Este (Asogaleeste); de Ganaderos de Azua (Aga); de Productores de Leche de las Cuchillas de la Provincia del Seibo, Inc. (Asoprolecu); la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Multiples de la Sierra, Inc. (Coopagahama) y la Asociación de Productores de Vegetales Orientales (Asorovego).

También las Asociaciones, de Ganaderos del Toro, Inc.; de Ganadores de Pajonal, Inc (Agapanal); de Ganaderos de Barahona, Inc (Agaba); la Federación de Arroceros del Este; la Cooperativa de la Asociación de Ganaderos de Elido Bretón; de Ganaderos de Cordero (Agaco); de Ganaderos de Carbonera (Agaca); de Ganaderos de Sabana de la Mar (Asogasamar); de Ganaderos Los Conucos, Montecristi (Prolecac), de Ganaderos Los Almácigos, Inc (Asogai) y la Cooperativa de Ganaderos de Carrera de Yeguas.

Asistieron al acto, el presidente del Feda, Efrain Toribio; los directores ejecutivos de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de la Presidencia, Rolando De Jesús; de Conaleche, Miguel Laureano; de Ganadería, Geovanny Molina y de Bienestar Estudiantil, Victor Castro.