Hasta ayer no se conocía si ya el presidente Abinader envió las cartas de invitación a dialogar a Leonel y Danilo

Desde que asumió las riendas del Estado en 2020, el presidente Luis Abinader ha convocado a diálogos y pactos en por lo menos doce ocasiones para diversos temas que abarcan desde la migración, educación hasta el servicio de electricidad, sin que hasta el momento las iniciativas tengan resultados concretos sobre los temas abordados.



Los precarios resultados de esas iniciativas, que involucran a sectores sociales y políticos, se traducen en una relajación del recurso del diálogo, que en los años ochenta, noventa y hasta el 2020, tuvo resultados positivos para impulsar reformas económicas y sociales, bajo la coordinación del fallecido monseñor Agripino Núñez Collado.



La vía del diálogo tripartito sirvió para impulsar reformas como la laboral en los noventa y evitar un vacío de poder en la crisis política luego de las elecciones de 1994.



En lo que va del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Abinader, solo para el tema migratorio, se han hecho cuatro convocatorias a diálogo y se firmó un acuerdo, pero en la implementación de 15 medidas que anunció el presidente Abinader el pasado 6 de abril no se especificó si las decisiones son el producto de los diálogos y pactos que ha sostenido el Gobierno con diversos sectores y partidos políticos.



La última convocatoria de Abinader fue a los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, para hacer una especie de cumbre de exmandatarios para aportar una visión unitaria del Estado sobre el problema de la migración ilegal haitiana.



Antes, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, mediante carta invitó a Fernández y a Medina a unirse al pacto firmado en octubre de 2023, pero ambos, aunque se mostraron abiertos al diálogo, criticaron la política migratoria del Gobierno y condicionaron su participación a la inclusión de otros sectores y actores.



En octubre de 2023, el Gobierno firmó un pacto con 27 partidos y representantes de diversas universidades. El tema también fue discutido en el marco del diálogo de las reformas convocado por el Consejo Económico y Social (CES) a petición de Abinader.



Previamente, en 2021, el Gobierno convocó a un diálogo a los partidos y para entonces, todos acudieron al llamado, pero luego los principales partidos de oposición abandonaron las reuniones.



Para la educación, el presidente ha hecho dos convocatorias. La primera fue en 2020 cuando se estrenó en el gobierno con el objetivo de una reforma educativa; la segunda, el pasado año 2024 en el marco del discurso de inicio del año escolar. Fue un llamado diálogo por la calidad de la educación y la responsabilidad fue delegada al CES, sin embargo no ha ocurrido nada vinculado a esa iniciativa.



Los llamados del presidente Abinader a firmar pactos y convocatorias a diálogo sobre la educación, ocurren a pesar de que en 2014 se firmó el Pacto Educativo con todos los sectores de la vida nacional por mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo.



En 2021, el presidente impulsó la firma del pacto por la reforma energética con el objetivo de brindar al país un sistema eléctrico confiable, eficiente y sostenible. En la práctica lo que ha ocurrido en los últimos años es que el subsidio al sector eléctrico sigue alto y supera los mil 550 millones de dólares, pérdidas de alrededor de 42% de las distribuidoras de electricidad y más quejas por los apagones.



En 2021, el gobierno impulsó y firmó el pacto por el agua 2021-2036, con el objetivo de impulsar un plan para garantizar un suministro de agua universal y seguro al 2036. Cuatro años más tarde, la Ley de Aguas no ha sido aprobada en el Congreso Nacional, en el que el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), tiene mayoría.



En 2021, también se firmó el pacto por la seguridad ciudadana. Previamente se integró una comisión de 23 personalidades para viabilizar la reforma policial. Sobre el tema el gobierno ofrece estadísticas los lunes en el marco de la reunión de la Fuerza de Tarea, y afirma que la criminalidad ha bajado en el país a menos de un dígito. Según la encuesta Gallup publicada en febrero de este año, la inseguridad ocupa el tercer lugar entre las principales preocupaciones de la gente.



En agosto de 2021, el gobierno convocó un diálogo nacional por las reformas institucionales, al cumplir el primer año de gobierno. Ha sido de las iniciativas que logró mayor avance, donde diversos sectores, incluidos los partidos políticos discutieron en el Consejo Económico y Social (CES) unas doce reformas, pero a pesar de eso, no ha habido resultados concretos cuatro años más tarde.



Ese mismo año, el Gobierno también convocó a un diálogo multisectorial para la reforma del Código Laboral y la Ley de Seguridad Social, 87-01. En ninguno de esos temas se ha avanzado. El Gobierno sometió una reforma al Código Laboral pero no ha logrado consenso en el punto clave, la cesantía. La propuesta ya concluyó el estudio de la comisión de lSenado, pero aún no ha sido presentada.



En 2023, el presidente convocó a otro pacto por salarios dignos y trabajo decente. “Aprovechando este importante día, lanzamos al país y específicamente a los actores sociales del tripartismo, nuestra propuesta de un pacto social por salarios dignos y trabajo decente, de largo plazo”, expresó Abinader al encabezar el acto por el Día Internacional del Trabajo el uno de mayo de 2023.



Según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) el trabajo informal en el país aumentó desde 2019. Para este año el porcentaje de trabajo informal era de 55% y 2023, alcanzó el 57%.Según los datos del Banco Central el pasado año la informalidad laboral alcanzó el 56%.



El pasado año 2024, el gobierno firmó un pacto por la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito en el que declaró de alto interés la seguridad vial para el periodo 2025-2030.



Recientemente, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que el Gobierno plantea presentar 143 medidas para mitigar la congestión en Santo Domingo.



“En las próximas semanas, el gabinete de transporte presentará 143 medidas, estudiadas durante 8 meses bajo asesoría internacional, para mitigar la congestión en Santo Domingo. Muchas serán disruptivas, pero necesarias. Serán comunicadas antes de su implementación”, informó en su cuenta de X.



Esa información fue difundida el 18 de abril pasado, hace dos semanas y esas medidas aún no han sido anunciadas.

Unos 27 partidos firmaron el pacto migratorio en octubre de 2023 en Palacio.

Reuniones en 2020, en 2024, no



Pasadas las elecciones de mayo del pasado año, el presidente Abinader promovió una reunión con los candidatos presidenciales de los partidos de oposición. Leonel Fernández, que según el Gobierno había dicho que participaría en el diálogo, luego pospuso el encuentro y hasta la fecha no se ha realizado.



Abinader visitó a Abel Martínez en su casa, para tratar los temas de consenso de la agenda que tenía.

El objetivo de esos encuentros era generar consensos como la reforma constitucional y la reforma fiscal. Sin embargo, previamente Fernández y su partido habían expresado su rechazo a la reforma constitucional por considerarla innecesaria.



Cuando el presidente asumió la presidencia en 2020, el tres de septiembre visitó a los líderes de la oposición con la finalidad de buscar apoyo para implementar las medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus. Para entonces visitó a Leonel Fernández, Danilo Medina y Guillermo Moreno.



Los encuentros se desarrollaron en los locales del PLD, Alianza País y en Funglode. Los líderes de esos partidos estuvieron acompañados de dirigentes y colaboradores.

Gobierno firmó un pacto por la reforma a seguridad social con diversos sectores.

Presidentes apelan diálogo para impulsar los planes

La República Dominicana tiene una larga trayectoria de diálogo para impulsar temas de la agenda nacional. Por ejemplo, la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo fue producto de un diálogo entre distintos sectores que incluyó foros, consultas territoriales, reuniones con sectores empresariales, académicos, organizaciones sociales y partidos políticos. De hecho, producto de la cultura de diálogo que hay en el país, se creó mediante decreto y luego se incluyó en la Constitución, el Consejo Económico y Social, como un órgano consultivo del Poder Ejecutivo. En sus inicios el presidente del CES fue el fallecido monseñor Agripino Núñez Collado y luego fue designado Rafael Toribio, que lo preside actualmente. Los presidentes han acudido al diálogo para impulsar proyectos diversos. Por ejemplo, Leonel Fernández, impulsó el diálogo que dio lugar a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y también una consulta para la reforma constitucional que se aprobó en 2010. Danilo Medina, en 2014, procuró el consenso con los líderes políticos para impulsar la ley de Naturalización para resolver el impacto de la sentencia 168/13 sobre la nacionalidad dominicana. El presidente Abinader ha convocado al diálogo con el liderazgo político para hacer frente a diversos planes de sus gestiones como la crisis de Haití y un paquete de doce reformas que planteó en 2021.

Diálogo

Este gobierno siempre ha tenido y siempre tendrá las puertas abiertas para las discusiones de temas que, como es natural, tienen controversia”