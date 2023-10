República Dominicana levantó las restricciones de vuelo que impuso en septiembre pasado a raíz del cierre completo de las fronteras con Haití, como respuesta a la construcción en ese país de un canal dirigido a tomar aguas de un río fronterizo en el norte de ambas naciones.



La Junta de Aviación Civil (JAC) dominicana emitió una resolución en la que da cuenta del levantamiento de las operaciones de pasajeros y de carga desde y hacia Haití.



El canal que construye Haití a orillas del río Masacre o Dajabón es considerado “ilegal” por el Gobierno dominicano al considerar que viola el Acuerdo de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje firmado entre ambos países en 1929.



El presidente Luis Abinader dispuso el cierre de la frontera con Haití por aire, mar y tierra, efectivo el 15 de septiembre pasado, en reclamo de que la construcción del canal se detuviese. Sin embargo, en la segunda semana de este octubre el gobernante dispuso la flexibilización de las medidas al anunciar la creación de corredores comerciales, como un primer paso para la reapertura de los mercados binacionales que se celebran en varios puntos de la frontera, principalmente el de Dajabón.



La medida no tuvo los resultados esperados por las autoridades dominicanas, porque los haitianos no respondieron a las flexibilizaciones y han decidido no comercializar en la frontera.