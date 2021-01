Gobierno no da pasos concretos para realizar “gran pacto” por crisis

El presidente del CES, Rafael Toribio, informó que no hay fecha para convocar ese órgano de composición diversa

El pasado lunes el presidente Luis Abinader volvió a referirse a “un gran pacto nacional” para dar respuesta a la crisis de múltiples dimensiones generada por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo la propuesta del gobernante no es nueva y la ha promovido desde la transición, pero no hay pasos concretos hacia el acuerdo político, económico y social que ha planteado insistentemente.

La vicepresidenta, Raquel Peña volvió a hablar el viernes pasado del pacto nacional para la implementación de la vacunación contra la COVID-19.

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio, informó que no hay fecha para la convocatoria y que cuando vaya hacerse se comunicará de manera oficial. Cuando el presidente Abinader visitó al liderazgo político del país a principio de septiembre del pasado año con la crisis de la COVID-19 como agenda, se informó que los equipos técnicos de los partidos quedarían en contacto a fin de ser tomados en cuenta para los planes de mitigación de los problemas derivados de la COVID-19, sin embargo, ese primer esfuerzo se detuvo ahí. En esa ocasión, el presidente Abinader dijo que se continuarían las conversaciones en el seno del CES, pero ese órgano no ha sido convocado.

En un discurso que pronunció el 8 de octubre del pasado año, el gobernante volvió a hablar de la importancia de convocar el referido espacio de diálogo, para discutir el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal establecidos en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

“La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo exige un pacto eléctrico y un pacto fiscal que debieron realizarse hace siete años. Es urgente y necesario ante la situación actual cumplir con esa ley y comenzar a discutir los ahorros”, explicó el mandatario durante una alocución. En ese momento garantizó que, luego de que ambos pactos se encuentren concluidos y consensuados, serán convertidos en reformas aplicables a partir del año 2022.

“Estos pactos son esenciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas y poder, entre todos, decidir el país que queremos”, manifestó. Este año, los ministros de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y Administrativo, han informado de los planes del gobierno de iniciar la discusión para una reforma fiscal, pero nada en concreto.

Abinader hizo la promesa de convocar la discusión de esos temas luego de dejar sin efecto varios impuestos que entrarían en vigencia este año, pero dijo que los nuevos impuestos deben empezar en el 2022.

Algunos voceros del gobierno han informado que ya estaría listo el Pacto Eléctrico y se hicieron varias rondas de discusiones, pero hasta el momento no hay nada oficial.

Histórica propuesta diálogo Abinader

El 28 de julio del pasado año, 23 días después de su elección, el gobernante anunció que visitará el liderazgo político del país a fin de generar un gran acuerdo nacional para dar respuesta a las múltiples crisis generadas por la Covid-19. Lo mismo repitió en su discurso de juramentación ante la Asamblea Nacional y lo ratificó en un encuentro con directores de periódicos la semana pasada.

“El camino es largo y oscuro y quien tenga la tentación de recorrerlo solo y sin luces, no llegará a ninguna parte, por ello, en los próximos días me reuniré con todo el liderazgo nacional para abordar y discutir juntos las soluciones que requiere nuestro país”, dijo en su discurso de juramentación el 16 de agosto.

De hecho, durante la campaña electoral, Abinader abogó con el pasado gobierno para que convocara una cumbre a todo el liderazgo político para enfrentar la crisis de la pandemia y ante la negativa de la pasada gestión, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) organizó una cumbre en la que participaron entidades como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje).

Abinader reconoce la difícil situación

El presidente Luis Abinader reconoció que el país atraviesa por una crisis múltiple y que por eso sus proyectos para desarrollar el país no se han podido implementar tan rápido como hubiese querido. “Yo le decía a unos amigos españoles hace unos días, y utilizando un término del béisbol que ellos no conocían mucho, que a mí me parecía que yo vine a gobernar como si estuviese en la caja de bateo antes de ir al home cuando el bate tenía tres pesas, tres pesas, y cuando se gobierna normal es cuando tú vas sin pesas con un bate a batear. Quizás las tres pesas son la crisis, la pandemia con sus consecuencias, las consecuencias como la crisis económica y la profunda crisis moral que había en este país, entre muchas cosas”, comentó mientras pedía a Dios y la Virgen de la Altagracia sabiduría para conducir el país en la crisis.