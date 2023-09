El Gobierno dominicano solicitó a las autoridades haitianas que detengan de inmediato el reinicio de la construcción de un canal para desviar agua desde el río Masacre.



A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) expresó su preocupación sobre los potenciales efectos negativos que esta obra podría causar a los productores agrícolas de ambos países.



El documento explica que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, expresa también su preocupación acerca de la construcción.



“Además, indicó que una delegación del Ministerio de Interior fue enviada a la zona con el fin de buscar una solución definitiva a esta situación. Henry fue enfático en afirmar que el proyecto no es gubernamental”, indica el comunicado.



El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, indicó que este proyecto viola el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, el Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de Frontera de 1936.



Expresó, además, que los límites entre los dos países son definitivos, inamovibles e innegociables.



Sostuvo que el proyecto en cuestión tiene la aparente intención de canalizar el agua con el propósito de venderla de forma privada a los agricultores haitianos, sin contar con la autorización oficial del Gobierno haitiano.



Asimismo, explica que la iniciativa privada se está llevando a cabo entre las pirámides número 13 y 14, ubicadas entre Fuerte Libertad y Juana Méndez, y según los informes disponibles, los trabajos se están realizando de manera manual, lo que indica un carácter improvisado en la construcción.



No es la primera vez



La Cancillería dominicana recordó que no es la primera vez que las autoridades dominicanas expresan su preocupación al respecto. Se recuerda que en julio de 2021, dichos trabajos fueron detenidos y retirados todos los equipos relacionados con esta construcción.



En esa ocasión, funcionarios del gobierno haitiano defendieron su “derecho de canalizar aguas del río Masacre”, alegando que ese afluente significa subsistencia y seguridad para su población cerca de la frontera dominicana que no dispone de agua potable y los agricultores están en quiebra porque sus cultivos se les dañan por falta de irrigación.



El Gobierno dominicano advirtió que se mantendrá vigilante para lograr la paralización definitiva de esta obra debido a su impacto negativo.

Confían Haití actuará con responsabilidad

Ante el impacto negativo que podría tener el desvió de las aguas del rio Masacre hacia Haití en los productores agrícolas y en el entorno ambiental de la región, las autoridades dominicanas expresaron su disposición de dialogar para encontrar una solución que respete los intereses de ambas naciones. La Cancillería afirmó que confía en que las autoridades del vecino país actuarán de manera responsable y en beneficio de la amistad y la colaboración.