Hoy, 20 de marzo, el calendario marca que faltan 60 días para las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo, por lo que, desde las 12:00 de la medianoche de este miércoles, el Gobierno tiene prohibido realizar actos inaugurales de obras públicas.



Así lo establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral 20-23 en el párrafo VI, artículo 210, cuando señala que “está prohibido durante los cuarenta (40) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y sesenta (60) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y por las alcaldías.



Conscientes de este plazo legal, en los últimos días el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña intensificaron la entrega de obras construidas por el Gobierno, entre las que se destaca el teleférico de Santiago, carreteras, centros de salud, espacios educativos, muelles, planteles deportivos y culturales en distintos puntos del país.



Entre las últimas inauguraciones, antes de la veda actual, el presidente Luis Abinader entregó ayer el nuevo Centro Regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en la provincia de Azua, en el cual se impartirán, de entrada, quince carreras.



Durante el acto inaugural, el jefe de Estado manifestó que las inauguraciones de los subcentros de la UASD le llenan de mucha alegría, por su importancia para el desarrollo educativo de la provincia de Azua. En el nuevo centro de estudios se impartirán las carreras de Ingeniería Informática, Educación Inicial, Psicología Escolar, Educación Física, Agronomía mención Producción Cultivo, Orientación Académica, Hotelería y Turismo, Administración de Empresas, Contabilidad, Mercadotecnia, Educación Básica, Bioanálisis, Premédica y Derecho.



El rector de la UASD, Editrudis Beltrán, destacó que el presidente Abinader ha entregado, los centros UASD-Baní; UASD-Yamasá; UASD-Jarabacoa; UASD-Monte Plata; UASD-Moca, UASD-Villa Mella y UASD- Santo Domingo Oeste. Dijo que en esta gestión la UASD se expandió a las provincias de Elías Piña, Monte Cristi, Dajabón, Pedernales, Independencia, San José de Ocoa, El Seibo y Hermanas Mirabal.



Manifestó que actualmente se construyen ciudades universitarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en las provincias de Hato Mayor, Bahoruco, Santiago Rodríguez, San Cristóbal y Sánchez Ramírez que tienen décadas funcionando en recintos.



De su lado, el ministro de la Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, explicó en el acto que el centro fue levantado en tiempo récord y que contó con una inversión de alrededor de RD$1,229 millones.

Disposición incluye a todos funcionarios

Sobre esta disposición que veda los actos inaugurales, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, advirtió que esta prohibición no solo abarca al presidente, sino también a los funcionarios.



“Es decir, no es que el presidente, como dijo alguien, puede delegar en la vicepresidenta o en el ministro para que vayan a inaugurar, es que no pueden las autoridades del Gobierno central participar en actos inaugurales a partir de esa fecha”, puntualizó.



“Ahora, hay unas instituciones como el caso de Participación Ciudadana que le pidieron al presidente mediante una comunicación que se abstuviera a realizar ruedas de prensa y yo digo, bueno, eso no es un acto inaugural ni es un acto de promoción del Gobierno, al contrario, eso es un acto de transparencia”, agregó.