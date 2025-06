El comandante cubano Delio Gómez Ochoa, héroe nacional en República Dominicana por su lucha contra Rafael Leónidas Trujillo, exhorta a los jóvenes a crecer en la educación y en la enseñanza.



El único sobreviviente de las expediciones de junio de 1959, por Constanza, Maimón y Estero Hondo, y quien fue víctima de las torturas que sufrió en las prisiones por la tiranía trujillista, habló ayer en el marco de un pergamino de reconocimiento que recibió de parte de la Cámara de Diputados como homenaje por su heroísmo en el país.



Gómez Ochoa espera que los jóvenes broten como semillas y den mejores frutos, y que puedan ser formados en los centros de estudios desde el hogar hasta el final de sus vidas, para que siempre se resalte que es poco lo que se ha hecho en comparación a tantas cosas buenas que se pueden hacer mejor.



“Eso es lo que pienso yo de los jóvenes de hoy, que deben crecer en la educación, en enseñanza”, enfatizó en unas breves palabras que ofreció desde el salón Hugo Tolentino Dipp del órgano legislativo dominicano, lugar al que asistieron diputados, familiares y amigos del homenajeado.



Don Delio, con sus casi 96 años de edad, manifestó que “después de meditar sobre el cúmulo de acontecimientos que rodean esta actividad, no es fácil llegar hasta aquí con todo esto que ese cúmulo representa para la historia”.



Hizo un análisis de la diferencia entre la Cuba de ayer y la de hoy, lo cual lo ponía en una disyuntiva de a cuál se quería más, si la pasada o la de la actualidad.



“Pienso que los resultados han dado sus frutos, se acabaron las torturas, las matanzas y todas aquellas barbaries que ambas naciones, tanto Cuba como dominicana, tuvieron que soportar durante muchos años, porque hay que recordar que Cuba soportó varias dictaduras y a la República Dominicana también (…), y hoy nos sentimos, no satisfechos totalmente, pero sí conformes con lo que hemos logrado hasta aquí, avanzando juntos”, dijo.



Evento



El acto de reconocimiento estuvo encabezado por el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, quien destacó el papel heroico desarrollado por el comandante Gómez Ochoa a favor de la lucha contra la tiranía de Trujillo.



“Esta Cámara de Diputados ha tenido la oportunidad de entregar muchos reconocimientos, quiero destacar que este tiene una connotación muy especial, pues se le está haciendo al único sobreviviente de una gesta gloriosa, que en la República Dominicana, marcó el inicio del final de una dictadura que marcó al país por siempre”, sostuvo el congresista.



La iniciativa, aprobada con unanimidad de los diputados presentes en la sesión es de la autoría de Tobías Crespo, vocero del bloque de Fuerza del Pueblo en el órgano parlamentario, en uno de sus considerandos señala que el comandante Delio Gómez Ochoa, con su gesto abnegado, queda en la inmortalidad de los grandes y tiene para siempre la gratitud del noble pueblo dominicano.



El proponente, agradeció al presidente Pacheco y a la comisión que aceptó y reconoció, no solo la urgencia, sino el reconocer a un hombre que arriesgó todo y se desprendió de su país, para venir a pelear contra la tiranía de Trujillo.



¿Qué dice la resolución?



La resolución señala que el comandante Delio Gómez Ochoa, integrado a la lucha para derrocar la dictadura del tirano Trujillo, emprendió con un nutrido grupo de buenos dominicanos, cubanos, españoles, venezolanos y norteamericanos, la organización de la Expedición Guerrillera de junio de 1959, encabezando el entrenamiento militar de más de 198 de estos combatientes en el recordado campamento de Mil Cumbres, Pinar del Río.



Fue uno de los últimos en ser capturado y sobrevivió aquella acción guerrillera, sufriendo prisión y padeciendo los rigores de la tortura en la cárcel de la 40, sin claudicar de sus principios. l A. Paulino

El comandante y héroe nacional Delio Gómez Ochoa. Los diputados Alfredo Pacheco y Tobías Crespo encabezaron la actividad.

Con Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella

Luego de luchar en favor de la Revolución cubana, Delio Gómez Ochoa se unió a las fuerzas antitrujillistas, al reclutar y entrenar combatientes. Llegó a la República Dominicana el 14 de junio de 1959 aterrizando en Constanza. Después fue capturado, torturado y puesto en libertad el 9 de junio de 1961, tras la muerte del tirano.



Por sus esfuerzos en favor de liberar al pueblo dominicano de la dictadura trujillista, se le honró con la Orden Nacional Duarte, Sánchez y Mella, el más alto galardón que confiere el país.



En Cuba, por mandato de Fidel Castro, tuvo la responsabilidad de armar los frentes guerrilleros y batallones de defensa.