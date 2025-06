Un grupo de jóvenes de la organización progresista Alianza Cristiana Dominicana entregó ayer un documento a la comisión bicameral que estudia la reforma del Código Penal, en el que solicitan la inclusión de las tres causales del aborto en la pieza legislativa.



Los ciudadanos expresaron su apoyo a la versión depositada por el senador Antonio Taveras (PRM-Santo Domingo), la cual contempla su demanda y, según ellos, representa “importantes avances” en los temas que preocupan al pueblo dominicano.



Las causales consisten en permitir el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro; el embarazo sea producto de una violación o incesto; y si el feto tiene malformación congénita extrauterina.



El equipo de senadores y diputados está apoderado de seis pliegos de Código Penal, uno de los cuales tiene como proponente al representante de la provincia Santo Domingo en la Cámara Alta; es la única legislación que contempla los tres motivos para abortar sin penalización. En esta legislatura las tres causales están fuera de la tan esperada reforma legal, para que “en un futuro” sean tratadas en una ley especial.



“Somos parte de la comisión de jóvenes (…) instando a que las voces de las mujeres, de las niñas y de todas las juventudes dominicanas sean escuchadas para que sean tomadas en cuenta en esta reforma del Código Penal, recordando ante todo las excepciones que salvan la vida, la dignidad y la salud de cada una de las niñas y mujeres de nuestras comunidades”, señaló uno de los representantes del colectivo.



El grupo reclamante hizo un llamado al presidente Luis Abinader, de que en sus manos está la última decisión para la reforma del código.



Ayer la comisión bicameral de legisladores continuó con el estudio de la matriz legislativa, y hasta el mediodía iba por el artículo 266 de la norma legal base de 419 artículos.



Contenido de la carta



En la carta remitida a los senadores y diputados, la Alianza Cristiana Dominicana ponderó que quiere un código penal que sea “realmente justo”, y no uno “que proteja al poder y olvide al pueblo, que no cree privilegios para el Estado, los ayuntamientos o los partidos, sino que les exija responsabilidades; que diga con firmeza que el feminicidio es un crimen, que el ácido del diablo es tortura, y que ninguna niña debe ser obligada a parir después de una violación”.



“Queremos un código que nos represente como generación; que diga claramente que en este país no hay lugar para la impunidad ni para la discriminación; que reconozca las tres excepciones a la penalización del aborto, como un acto de compasión, de justicia y de defensa de la vida de las más vulnerables”, enfatizaron los progresistas.

Busca visibilizar voces progresistas de iglesias

La Alianza Cristiana República Dominicana se creó en enero 2017, en Santiago de Los Caballeros.

La creación de la Alianza -de acuerdo con su sitio web- estuvo motivada en el deseo de un grupo de mujeres pertenecientes a diferentes denominaciones religiosas, de visibilizar las voces progresistas de las iglesias a favor de las tres causales del aborto, así como lograr apoyo público hacia esta reivindicación de las mujeres dominicanas.