El presidente del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, manifestó que ya está resuelto técnicamente el bloqueo de llamadas por celulares desde las cárceles en un esfuerzo conjunto con la Procuraduría General de la República, por lo que terminará el incremento de las actividades delictivas desde esos recintos.

Entrevistado por Pablo McKinney en su programa “McKINNEY” por COLOR VISIÓN, el funcionario dijo que el 36% de los robos son de teléfonos celulares y el 90% de las llamadas fraudulentas se originan en las cárceles con teléfonos robados.

“Yo le garantizo al país que este año el bloqueo de llamadas de celulares desde las cárceles estará resuelto porque ya están chequeando, pero no podemos decir cuáles cárceles”, apuntó Gómez Mazara.

Indicó que cuando se abra la cárcel Las Parras el bloqueo de celulares será mucho más fácil porque el recinto no está en un lugar poblado como sucede en La Victoria que es todo un municipio.

Gómez Mazara informó que tienen resuelto desde el punto de vista técnico el bloqueo de celulares en las cárceles y están observando modelos para tratar de controlar el activismo delictivo desde la cárcel.

Expresó que el monitoreo del sistema de bloqueo de celulares se hace desde INDOTEL y la DNI para garantizar que se cumpla porque admitió que en el sistema carcelario hay corrupción.

Televisión terrestre digital

Un estudio del BID que incluyó República Dominicana concluyó que en el país tiene un 94% de cobertura de las telecomunicaciones, pero la conectividad significativa es de 27%.

Reveló que cuando llegó a INDOTEL solo el 25% de los destacamentos de la Policía Nacional estaban conectados, ya ha logrado conectar más de 50 destacamentos y para el final de este año espera llegar a todos.

Manifestó que en el país hay 3.8 millones de familias con hogares, pero 950,000 de ellas aún tienen receptores de televisión obsoletos, por lo que en combinación con el BID, INDOTEL dotará este año a todas esas familias de convertidores para facilitar el acceso a la televisión terrestre digital.

Informó que obtuvieron una sentencia del Tribunal Constitucional que establece el roaming nacional, lo que significa que todas las telefónicas están obligadas a proveer cobertura, a través de la señal de otras compañías, en los lugares donde de ella no tenga alcance.

Dijo que el 32% de las escuelas dominicanas no tienen conectividad a internet, pero “este año nosotros vamos a reducir ese 32% a la mitad”.

Admitió que los servicios de telecomunicaciones en la frontera son de baja calidad y la penetración de las emisoras haitianas es mayor que la dominicana, por lo que están definiendo un plan con varios ministerios para hacer una programación para difundir la cultura dominicana en esa región.

“Es un intento de preservación del mensaje dominicano”, puntualizó el director de INDOTEL.

Telemedicina

Reveló que el Indotel, junto a la Universidad de Cincinnati y el pediatra Rafael Mena, hijo, han identificado cinco hospitales del país donde la afluencia de niños es mayor para oficializar la telemedicina a partir de la última semana de abril.

Inversiones chinas en RD

Respecto a las inversiones chinas en el país, Gómez Mazara expresó que la realidad indica que Estados Unidos es el principal socio comercial y por tanto hay áreas como puertos, aeropuertos y telecomunicaciones que no deben estar abiertas a esas inversiones.

El PRM

Gómez Mazara consideró que la garantía de éxito para el Partido Revolucionario Moderno (PRM) es hacer una buena gestión de gobierno y coexistir como colectivo político.

Deploró que haya dirigentes de varios partidos activando campañas presidenciales fuera de los plazos establecidos por la ley, por lo que favoreció que la Junta Central Electoral sancione a esas personas.

“Todo el mundo tiene derecho a aspirar a la Presidencia de la República, pero todo el mundo no tiene las condiciones para ser presidente de la República”, manifestó el dirigente del PRM.

Dio por un hecho que el expresidente Leonel Fernández será el candidato a enfrentar en 2028 frente a un PLD disminuido y un PRM que tiene que construir una candidatura capaz de defender al gobierno y debatir con Leonel.

Advirtió contra los funcionarios que descuidan su labor en la administración pública para activar una campaña a destiempo porque eso la sociedad lo observa.

Gómez Mazara pidió a sus compañeros aspirantes que respeten los plazos, no inicien una campaña presidencial seis meses después de juramentado el gobierno y no se inflen los egos con “encuentasos” que no pueden reflejar la realidad tres años antes de las elecciones.

Aseguró que está concentrado en su trabajo y el día que decida comenzar el activismo político tras la candidatura presidencial, dejará la presidencia de INDOTEL “porque yo soy una persona que se respeta” y “no creo que sea bueno para el país que un funcionario público, desde la función aspire”.