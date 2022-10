Haití debe ser intervenido militarmente y crear un protectorado regional para su reconstrucción nacional, para evitar una oleada hacia la República Dominicana, cosa que debe hacer el Gobierno dominicano al plantear la situación con crudeza a los americanos (Estados Unidos), afirmó ayer Hugo Guiliani Cury, con experimentado diplomático en representación del país, en Inglaterra, Estados Unidos y Qatar.

“A los americanos hay que decirles la verdad. Hay que darle en la mesa, porque, ¿a qué le tienen ello temor?, a que oleadas de haitianos lleguen a las costas de La Florida” , dijo agregó; ¿Y qué pasa aquí, si oleadas de haitianos deciden cruzar nuestra frontera? ¿lo vamos a matar a todos? No, entonces, nosotros tenemos que poner las cosas difíciles, para que Estados Unidos y las potencias actúen. Poniéndose la fácil, no. Ellos dirán que sigan lo dominicanos recibiendo a esa gente (los haitianos)”, expresó Guiliani Cury.

Guiliani Cury hizo la aseveración al ser entrevistado por Alexandra Izquierdo y Elías Ruíz Matuk en el programa dominical, Lo Bueno Con Alexandra Izquierdo, que se transmite los domingos a las 10:00 de la mañana, por Teleantillas, Canal 2.

“Yo nunca he tenido temor de decirles a los americanos (Estados Unidos) la realidad”. El caso de Haití, que conozco desde niño, ese país ha degenerado en lo que yo lo denomino como una jungla, donde no hay instituciones, gobierno legitimo, donde es un caos, donde la gente tiene hambre, tiene temor, donde la gente sufre y donde no tiene salud, donde no es posible mantener a 12 millones de habitantes,”, expresó.