Por sus chalecos y gorras de color azul y rojo, además de sus tabletas en mano, ya se logra identificar en las calles a los empadronadores del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda que se encuentran en el terreno levantando información.



Pese a los retrasos y escollos que han tenido que enfrentarse los empadronadores desde el pasado 10 de noviembre, fecha en la cual inició el trabajo de campo, es común ver en los barrios y sectores a los empadronadores que, en su mayoría, andan en grupo de hasta cinco personas.



Además de la demora que en los primeros días hubo y el inicio paulatino en distintas zonas, hay otras situaciones con las que los empadronadores han tenido que lidiar. Una de ellas es la negación en la que se encuentran los inmigrantes haitianos, ya que estos tienen resistencia a ser censados en los lugares en los que residen por miedo a deportaciones. El temor y confusión de estos surge a raíz de la intensificación de las repatriaciones que lleva a cabo la Dirección General de Migración.



“Vamos cubriendo un buen perímetro del área que nos toca, los polígonos, pero vamos muy bien. El único problema que tenemos es con los inmigrantes haitianos que piensan que los van a mandar para su país, pero después todo va marchando muy bien, pero esta situación la encontramos día a día porque ellos (los inmigrantes haitianos), cierran la puerta porque piensan que los van a mandar para su país, piensan que son medidas desfavorables para ellos, piensan que se van a tomar medidas para enviarlos, de sacarlos de sus casas y honestamente no es así”, expresó una de las supervisoras de unos de los polígonos del populoso barrio de Cristo Rey.



Durante un recorrido de elCaribe por varios barrios sectores del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo, se pudo apreciar el trabajo de los equipos. Aunque no se ven en masa, sí se puede constatar a los empadronadores en las calles, otros en las casas y edificios. Así se vio en barrios como Villa Juana, Villas Agrícolas, Cristo Rey, Ensanche La Fe, en Santo Domingo Norte, entre otros.

María Batista, supervisora de una de las áreas de la capital, habla del proceso.

Lo que aclaró directora de la ONE



Antes de iniciar el censo, la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Miosotis Rivas, aclaró que durante el levantamiento de datos lo único que se va a recolectar es la población nacida en otro país, por zona de residencia, sexo y grupos quinquenales de edad según país de nacimiento, según región, provincia y municipio.



La funcionaria dejó claro que no se pregunta por nacionalidad y que cualquier medida que se quiera tomar para los extranjeros no les corresponde porque se trata de política migratoria. “Nosotros no vamos a preguntar nacionalidad; no nos corresponde. Eso es un sistema de política migratoria. Nosotros lo que hacemos es un censo”, indicó durante la entrevista especial elCaribe-CDN el 9 de noviembre.

Intérpretes de lengua de señas se unirán al censo

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) informó que miembros del Instituto de Formación de Intérpretes de Lengua de Señas acompañarán a los empadronadores del censo nacional para darle asistencia a población que tiene discapacidad auditiva.



En el boletín 6, la ONE explicó que entre el miércoles 16 y el viernes 18, se realizaron tres procesos de capacitación para intérpretes de lengua de señas y sordos.



Además, indicó que cuentan con todo los mecanismos para garantizar la cobertura de toda la población de la República Dominicana.