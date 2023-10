Desde el vecino país reclamaron reglas claras para abrir su portón y participar en el mercado binacional

Durante la reapertura del mercado binacional por parte del Gobierno dominicano, los haitianos mantienen cerrado el paso fronterizo por Dajabón, Jimaní, Elias Piña y Pedernales como una forma de boicotear la orden emitida por el presidente Luis Abinader, para establecer corredores comerciales provisionales que permitan la reactivación de los mercados binacionales.



En medio de cuestionamientos de las autoridades haitianas que reclaman fijar las reglas para una posible reapertura del mercado binacional, la mañana del viernes, el centro de acopio no pudo desarrollarse por la falta de compradores debido a la negativa de Haití a abrir el portón fronterizo.



En tanto que el alcalde Ouanaminthe (Juana Méndez), Luma Demetrius, departamento ubicado en la parte noreste de Haití, acusa al presidente dominicano Luis Abinader de pretender creerse que gobierna en toda la isla.



Aunque desde el lado dominicano de Dajabón las autoridades migratorias, Aduanas, Salud Pública y del Cesfront están preparadas para recibir a los compradores que habitualmente acuden al mercado, la contraparte haitiana de Juana Méndez decidió mantener cerrada la puerta en represalia contra la medida de una apertura de manera parcial.



Demetrius, entrevistado por teléfono por reporteros de elCaribe, advierte que hace falta fijar las reglas para una reapertura del comercio y por tanto del mercado binacional.



En cuanto al portón, dijo que desde el lado haitiano no tienen ninguna idea del cierre que ha hecho el Gobierno dominicano, sobre todo Luis Abinader.



“Nosotros de este lado, aunque se habla de reapertura, nos sentimos mal, porque no había cierre de este lado, del lado haitiano. El gobierno de Abinader cerró las puertas suyas, pero no cerró las puertas haitianas, pero hay dos puertas y la haitiana se quedó abierta, si abrió es posible que la gente no llegó a entrar como de costumbre. El presidente no piensa en la frontera, piensa en una isla donde gobierna”, apuntó.



Demetrius dijo que como autoridades están esperando que el Gobierno dominicano explique el porqué del cierre de la frontera.



“El canal de riego del que se habló está en territorio haitiano y el río es de ambas naciones. Hasta el momento hace falta fijar las reglas para una posible reapertura. Si el Gobierno dominicano piensa que la isla es suya, nosotros compartimos la isla. Haití tiene una parte de la isla. El río Masacre pertenece a ambas naciones. Si la República Dominicana tiene 11 canales sobre el río tenemos el mismo derecho”, dijo el alcalde de Juana Méndez.

El comercio binacional no pudo desarrollarse por la falta de compradores.

Lamentan fracaso



Los comerciantes dominicanos, lamentaron que fracasara ayer viernes el intento de República Dominicana de abrir mercado para crear un corredor comercial en esta parte de la frontera.



Haití mantiene su negativa mientras comerciantes del mercado se amotinaron exigiendo apoyo del Gobierno, debido a que por cada 100 mayoristas que viven del comercio, solo han sido beneficiados unos pocos.



De acuerdo con Jesús Rodríguez, representante de los vendedores de productos, se hace necesario buscar un entendimiento entre las partes dominicanas y haitianas.



En el área donde se creó el corredor y están instalados los equipos biométricos fue arrestado el conductor de una furgoneta que cerró el paso a una camioneta del Cuerpo de Seguridad Fronteriza (Cesfront), que impedía así el acceso al lugar del personal encabezado por el coronel encargado interagencial de ese organismo en Dajabón.



Sin embargo, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, dijo que si fuera por él, la frontera se mantendría cerrada debido a los inconvenientes que se genera.



De igual forma se expresó Ramón Lora, vendedor de carne del mercado, quien dijo que sus miembros tuvieron que botar e incinerar en el vertedero municipal los 800 quintales de productos por falta de salida. Loa dijo que tampoco han sido tomados en cuenta por el Gobierno.



Uno de los más afectados ha sido el campus Codevi, del empresario Fernando Capellán, que cuenta con un equipo de profesionales donde hacen posible que 18,000 haitianos se ganen la vida dignamente en su país y más de 6,000 dominicanos por cadena suministro Ley Hope EE.UU. para Haití.



Ante la situación, empresarios como Juan José Arteaga han destacado el impacto que ha tenido esa inversión en la frontera.



“No hay duda de la importancia que representa el grupo de Fernando Capellán y su equipo para la zona fronteriza a través de la Ley Hope, ojalá se puedan crear más empresas que se acojan a los beneficios de esa ley”, expresa Arteaga.



En tanto que el grupo denominado Haití en Español expresa la necesidad de imitar ese tipo de inversiones en la frontera dominicana con Haití.



“Señor Capellán, usted tiene el respeto de muchas personas, y las nuestras también y confiamos que algún día algún empresario haitiano o gobernante que imite lo que Codevi hace en la frontera” expresaron.



Las autoridades dominicanas también abrieron la frontera en el Carrizal, municipio de Comendador, Elías Piña, pero la puerta de Cachiman Belladere se mantuvo cerrada y el comercio fue nulo.



Al igual que en los otros puntos fronterizos, en la base de datos biométricos se han registrado en su gran mayoría los haitianos que regresan de manera voluntaria a su país.



En Elías Piña, los haitianos también continúan renuentes a la reapertura de sus puertas.



Comerciantes haitianos aclararon que “los que los que están cruzando la frontera no son comerciantes, más bien, son los mismos que viven en Comendador y los que han deportado horas antes”.



En el caso de Jimaní las autoridades abrieron las puertas fronterizas para realizar el mercado binacional que normalmente se hace los lunes y jueves, pero del lado haitiano mantuvieron la entrada cerrada.



Supuestamente, un grupo de ese país amenaza a sus comerciantes con despojarlos de las mercancías que sean adquiridas en la República Dominicana.



Los comerciantes expresaron que a pesar de que apoyan las medidas, la situacion les está afectando.

El Gobierno dispuso la creación de corredores comerciales provisionales para comercializar en los puntos fronterizos de Dajabón, Elías Piña e Independencia alimentos y medicinas.



Todo esto en el marco de un mercado peatonal, donde se prohíbe la venta de productos de construcción.

Haitianos abren propio mercado en Anse-à-Pitre

En Pedernales la apertura del intercambio comercial no funcionó porque los haitianos mantienen las puertas de Anse-à-Pitre cerradas. En la entrada de la parte haitiana fue apostado un jeep de la policía de ese país con efectivos que custodiaban la entrada. Un equipo de elCaribe pudo visualizar que habitantes del vecino país acudieron al mercado ubicado del lado haitiano y realizaron el intercambio comercial entre ellos, sin cruzar del lado dominicano. En la carpa que fue instalada para el Corredor Peatonal Económico, los empleados se mantienen trabajando para tomar los datos biométricos de los haitianos que retornan a su país de forma voluntaria.