En 2024 en relación con años anteriores a la pandemia, la República Dominicana presentó una disminución progresiva del analfabetismo a nivel nacional, especialmente en zonas urbanas, así como avances significativos en la alfabetización de las mujeres.



Sin embargo, persisten brechas en las zonas rurales y entre la población masculina, lo que induce a redoblar esfuerzos y a diseñar intervenciones más focalizadas, inclusivas y sostenibles.



La conclusión la arroja el informe titulado “Análisis integral del analfabetismo en la República Dominicana 2016-2024”, presentado ayer por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), en el marco de la celebración de su 17 aniversario.



Tasa iletrados general está en 6 %



El documento revela que aunque hubo una reducción del analfabetismo en 2024, la cual se aproxima a los niveles previos a la pandemia COVID-19, persisten desigualdades en zonas rurales y grupos vulnerables del país.



La tasa de iletrados en 2024 descendió a 6.0 %, según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-2024), y a 5.6 %, de acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT).



“Estas cifras representan una mejora frente al 6.8 % y 6.3 %, respectivamente, registrados en 2021 por ambas encuestas nacionales. Este avance refleja el esfuerzo sostenido del Estado dominicano en materia de alfabetización”, señala el estudio en sus datos preliminares. El documento no muestra cifras exactas de estas tasas. El informe ampliado será publicado más adelante, informó la entidad.



Respecto al nivel de alfabetización por zona geográfica, el documento indica que, en la población de 15 años o más, la tasa de iletrados en zonas urbanas se redujo de 6.0 % en 2016 a 4.7 % en 2024, lo que representa una disminución de 21.7 %. En cambio, en las zonas rurales, la tasa fue de 12.8 % en 2016 y se redujo significativamente a 2.1 % en 2018; sin embargo, luego presentó un retroceso, al pasar de 13.6 % en 2021 a 13.2 % en 2024.



En cuanto a las diferencias por sexo, el estudio muestra que los hombres presentaron mayores tasas de analfabetismo en todos los años analizados. En 2016, la tasa masculina fue de 8.3 %, mientras que en 2024 descendió a 6.4 %. Por su lado, las mujeres redujeron su tasa de iletradas de 7.2 % en 2016 a 5.6 % en 2024, lo que representa una disminución superior al 22 %.



Hogares de menores ingresos tienen menos oportunidades



No obstante, un nuevo análisis econométrico basado en la Enhogar-2024, citado en el estudio, evidencia que persisten brechas significativas.



“Quienes viven en zonas rurales, las personas mayores y los hogares de menores ingresos tienen más probabilidades de no saber leer ni escribir. Igualmente, las regiones del Suroeste y el Cibao Nordeste presentan mayores tasas de analfabetismo en comparación con la Zona Metropolitana, incluso al controlar por otros factores”, detalla el estudio.



El informe, titulado “Análisis integral del analfabetismo en la República Dominicana 2016-2024”, fue citado por el director ejecutivo del Ideice, Jesús Andújar, durante una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América.



El doctor Andújar explicó que esta publicación, presentada y socializada en la mesa de diálogo organizada por el Departamento de Divulgación Científica del Ideice el martes 24 de junio, también muestra que “la diferencia entre hombres y mujeres tiende a reducirse cuando se consideran simultáneamente la edad, el lugar de residencia y el nivel socioeconómico”.



“Estos hallazgos subrayan la necesidad de reforzar las campañas de alfabetización en las zonas rurales y entre la población adulta, así como integrar acciones educativas en los programas de reducción de la pobreza y desarrollo regional focalizado”, destacó Andújar, al tiempo que reiteró que el estudio proporciona insumos clave para la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencias, orientadas al diseño de políticas públicas que promuevan la equidad y el desarrollo humano sostenible.



Este estudio, cuyo objetivo es ofrecer un análisis detallado sobre la población dominicana de 15 años o más que no sabe leer ni escribir, se apoya en diferentes bases de datos oficiales. Fue elaborado por los economistas Noel Rodríguez Reynoso, encargado de Evaluación de Estudios Nacionales del Ideice; Franklin Trinidad, técnico de Evaluación del Instituto, y José María Suriel, investigador y docente de la UASD.

Indicador mejoró en el 2024, según encuestas

A partir de los datos de Enhogar y ENCFT, el informe muestra que la tasa de analfabetismo en el país disminuyó entre 2016 y 2019, pasando de un promedio de 7.3 % a 6.3 %, según estimaciones de ambas encuestas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). No obstante, las ediciones de 2019 y 2020 no se realizaron debido a la pandemia, de acuerdo con la ONE. En 2021, la Enhogar reportó un aumento a 6.8 %, mientras que la ENCFT registró un 6.3 % ese mismo año. A partir de entonces, los indicadores han mejorado y, en 2024, se situaron en 6.0 % (Enhogar) y 5.6 % (ENCFT). Ideice es la primera institución pública del país con carácter técnico dedicada exclusivamente a la evaluación e investigación de la calidad.