La escencia de las mariposas está presente en todo Salcedo, municipio ambientado con murales en honor a las heroínas nacionales

“Cuando las hermanas Mirabal murieron, su madre , Doña Chea, se encerró en la casa. Cerró las ventanas y las puertas, rechazando esta realidad. Dedé, la cuarta hermana, le exclamó ¡ábrelas!, para que su presencia se mantenga en el jardín”, de ahí nace el título del libro de memorias de Dedé Mirabal: “Vivas en su jardín”, contó esa pequeña anécdota a elCaribe, la historiadora y encargada de la biblioteca Minerva Mirabal, Enelda Ramos.



En la Casa Museo Hermanas Mirabal, ubicada en Conuco, Salcedo, donde Aida Patria Mercedes, María Argentina Minerva y Antonia María Teresa Mirabal Reyes, vivieron los últimos 10 meses de su vida, su esencia se respira y se percibe. No solo en la casa, toda la provincia Hermanas Mirabal, está ambientada con murales que hacen alusión a que Salcedo fue la tierra que vio nacer a tres mariposas, cuyas alas fueron arrancadas por el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, un 25 de noviembre de 1960.



Volvamos al museo, ese lugar que ocupa una cuadra completa y que alberga un florecido jardín, visitado a diario por grupos de estudiantes, ciudadanos extranjeros y locales, interesados en conocer el origen de la historia. Decorado con grandes y coloridas mariposas en los troncos de los árboles del patio, y naturalmente adornado con las decenas de especies florales, grandes árboles y el paseo de mariposas reales por todo el jardín, tal y como lo hacían las hermanas, quienes se recreaban en él, lo usaban para hablar del movimiento o jugar con sus criaturas. Para quienes se dejan llevar un poco más de la imaginación, al ver que una mariposa vuela a su alrededor, podría sentir que se trata de una de ellas saludándole.



El recorrido inicia por la puerta que da a la sala y al comedor de la casa. Paredes que guardan historias. En este lugar se destacan dos acontecimientos importantes. Ahí contrajo matrimonio María Teresa Mirabal con Leandro Guzmán y en esa misma sala fueron velados los restos de las tres hermanas.



La casa también guarda elementos que estuvieron con las hermanas hasta el último momento de sus vidas. Las carteras de cada una, un pañuelo con sangre de las tres, otros objetos personales e incluso la trenza de María Teresa en un cofre de cristal.



Se conservan también retratos de todos los miembros de la familia, algunos vestidos utilizados por las hermanas, las colecciones de vajillas originales de Patria y la de zapatos de porcelana de Minerva. También viven en imágenes los recuerdos de momentos especiales como las bodas y graduaciones de Patria, Minerva y María Teresa.



Habilidades artísticas y pasiones



En cada habitación hay una máquina de coser. Las tres compartían el hábito de bordar y en la casa, se podrán encontrar cobijas, cortinas, obras y manteles bordados por ellas. También disfrutaban la jardinería y la naturaleza, eso por herencia de su madre. El amor que las hermanas tenían por las plantas, aún se refleja en el bien cuidado y florecido jardín de la casa.



Patria disfrutaba dibujar y lo hacía con destreza y pasión. Para muestra, un botón, los cuadros colgados en la sala dibujados a carboncillo y lápiz por ella.



De Minerva se conservan las obras pintadas al Óleo, su colección de libros y esculturas, incluyendo una que realizó desde La Cárcel de la Victoria, del rostro de su hija Minou. “Consiguió yeso desde la celda y esculpió el rostro de hija para no sentirse sola”, comentó el guía.

Carreras profesionales



A María Teresa Mirabal, en cambio, le gustaban más los números, “era una persona que tenía un mundo más lógico y racional, por eso se dedicó más al área de la ciencia”. En el 1951 se graduó de Bachiller en Ciencias Físicas y Naturales. Posteriormente entró a la Facultad de matemáticas en la UASD, donde obtuvo el título de agrimensora.



Minerva Mirabal logró inscribirse en la Facultad de Derecho, cuando no se podía. A pesar de que logró terminar la carrera le negaron el exequátur y no pudo ejercer su carrera de ensueño, por ser considerada por la dictadura como opositora. También le gustaba mucho leer. En bachillerato se graduó de Filosofía y letras y es por eso que en honor a ella, en el año 2000 se inaugura la Biblioteca Dra. Minerva Mirabal, cuya finalidad es dar a conocer su personalidad como intelectual y recopilar los libros alusivos a la historia de las Hermanas Mirabal y al Día Internacional de la no violencia contra la Mujer, una conmemoración declarada por la Organización de la Naciones Unidas en 1999.



“Ella pudo inscribirse en la universidad, realmente, porque Trujillo salió un mes a España, invitado por Franco, y en ese mes, autoridades de la universidad la inscribieron, porque ella siempre estuvo insistiendo”, contó la historiadora.



La biblioteca también sirve como un espacio para que los historiadores vayan a conocer más sobre sus vidas y nutran sus investigaciones.



Amores y retoños



Los hijos de las Mirabal están todos con vida. Patria, dulce y maternal, cambió los estudios por la maternidad y la familia. Contrajo matrimonio a los 17 años con Pedro Antonio González. De ese amor nacieron Nelson Enrique, Noris Mercedes y Raúl Ernesto.



Minerva Mirabal y Manolo Tavárez se casaron en el 1955. Un amor que se desarrolló entre lucha y lucha contra el régimen, pero que nunca se dejó apagar. Incluso cuando se encontraban lejos se mandaban cartas uno a otro, de cuya recopilación sale el libro “Mañana te escribiré otra vez: cartas de Minerva y Manolo. Tuvieron dos hijos, Manolito y Minou Tavárez Mirabal.



Jacqueline Guzmán fue la única hija de María Teresa y Leandro Guzmán. No llegaba al año cuando mataron a su madre y de ella se conserva una pequeña mecedora blanca en la habitación de su madre.



Las Mirabal y el Movimiento 14 de Junio



El M1J4 o Movimiento 14 de junio, fue un movimiento de izquierda que hizo frente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, fundado y liderado por los abogados y activistas dominicanos Manolo Tavárez Justo y Minerva Mirabal. En el cuarto de Minerva una bandera verde con negro del movimiento 14 de junio indica lo que significó para las hermanas este partido movimiento, el mismo por el que las tres fueron enviadas a la cárcel en enero del 1960. Sus colores también daban una idea de lo que significaba, el verde la esperanza y el negro sacrificio.



¿Por qué Mariposas?



Según explicó Ramos “Mariposa” era el seudónimo que utilizaban las mujeres para comunicarse de una celda a otra. Las tres hermanas no fueron las únicas mariposas. Otras mujeres que también formaron parte de la lucha también lo fueron, entre ellas Tomasina Cabral, Dulce Tejada, Asela Morel, Fe Violeta Ortega y Miriam Morales, conocidas como “Las Mariposas de la 40”. Se enviaban telegramas usando diciendo “Mensaje para la mariposa”, para que los guardias no se dieran cuenta. Desde entonces, una mariposa en República Dominicana es también símbolo de fuerza, resistencia y recuerda a la época de las Hermanas Mirabal.



Su primer hogar



A pesar de que todas las pertenencias de la familia Mirabal Reyes, se encuentran en La Casa Museo en Ojo de Agua, la verdad es que la casa donde nacieron y crecieron las hermanas, está ubicada a unos 5 kilómetros del museo, específicamente en el pueblo Conuco, también en Salcedo. En esa casa, vivieron antes del fallecimiento de Don Enrique Mirabal, quien falleció a causa de un derrame cerebral debido a los golpes que recibió cuando fue apresado por el régimen. Actualmente la casa está habitada y no sirve como museo, aunque a los visitantes se les permite el acceso controlado a las áreas del patio y la cocina externa. Actualmente la casa pertenece al exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, hijo de la cuarta hermana, Adelaida Mirabal (Dede), quien falleció en 2014.

Su muerte y el Día Internacional de la no violencia contra la Mujer



Ese lugar también es visitado por quienes hacen el recorrido completo por la vida de las Mirabal. Frente a la casa, también está ubicada la Plazoleta Hermanas Mirabal, Ojo de Agua, un parque que alberga lo que quedó del vehículo donde se transportaban las hermanas el día de la emboscada. “El 25 de noviembre del 1960 volvían de Puerto Plata. Ese día regresaban de visitar a los esposos. Al volver de allá las atraparon, las llevaron a un cañaveral, las dividieron y las asesinaron totalmente a palos. Luego sus cuerpos fueron lanzados por un precipicio para simular un accidente. Ese día murieron ellas 3 y su chofer Rufino de la Cruz”, contó sobre su muerte el guía del museo.



A raíz de este sangriento acontecimiento, cada año, se celebra el Día Internacional de la no violencia contra la Mujer, una conmemoración sometida por la Coordinación de Organizaciones Femeninas de la Dominicana s en 1981. Sus restos están enterrados en el patio de su jardín junto con los del esposo de Minerva, Manolo Tavárez.

Interior de la casa de las Hermanas Mirabal en Conuco, Salcedo. Patria Mirabal. Minerva Mirabal. María Teresa Mirabal. Jardín de las Mariposas en Casa Museo en Conuco, Salcedo. Casa donde nacieron las Hermanas Mirabal en Ojo de Agua, Salcedo.

Marcha de las mariposas en honor a las mujeres

Como cada 25 de noviembre, el movimiento “Vivas y Libres” convocó la “Marcha de las Mariposas”, una caminata para promover la erradicación de la violencia contra la mujer en el país Bajo el eslogan “Mujeres con derechos y libre”, más de 80 organizaciones a nivel nacional convocaron a esta caminata que saldrá hoy a las 9:00 de la mañana, desde el Parque Mirador Sur, esquina Churchill, hasta la estación Centro de los Héroes. “Deseamos una República Dominicana donde las niñas y las mujeres sean libres, donde caminemos tranquilas por las calles, donde podamos amar y ser amadas, desde el cuidado y el respeto y que esto no nos cueste la vida. Una República Dominicana donde seamos dueñas de nuestro destino, porque importan ellas, las que han sufrido violencia y las que ya no están”, explica el movimiento en el video promocional. En el encuentro, además de manifestaciones en contra de la violencia, harán actividades para la familia y presentaciones artísticas, música, declamación de poesía y teatro, incluyendo el elenco del musical Mariposas de Acero.

Libros, películas y un musical las honran

La vida e historia de las Hermanas Mirabal no solo provocó la fijación del día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, sino que ha movido a la producción de libros, películas, documentales e incluso un musical. Entre los libros más populares se encuentran dos escritos por protagonistas de la historia, el primero titulado “Mañana te escribiré otra vez: Manolo y Minerva cartas”, publicado por su hija Minou Tavárez y “Vivas en su Jardín”, de las memorias de la hermana sobreviviente, Dedé Mirabal. Otros libros populares son “En tiempo de las mariposas” de Julia Álvarez, “Minerva Mirabal, la Mariposa”, de Fraid Kury, “Tres heroínas y un tirano la historia verídica”, “Juicio a los asesinos de las Hermanas Mirabal” y “El crimen de las Hermanas Mirabal”. Otras producciones han contado la historia a través de películas como “Trópico de sangre”, “La fiesta del Chivo”, “En el tiempo de las mariposas”, “Nombre secreto: Mariposas, el documental” y “Las Mariposas: Las Hermanas Mirabal”. Este año se estrenó el primer musical sobre esa época “Mariposas de Acero”, dirigido por el bailarín Waddys Jáquez, quien contó a ritmo de música la historia de Las Hermanas Mirabal.