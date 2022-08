Email it

Yamasá, Monte Plata.- «Si no llegas me voy a ahorcar», advirtió en una llamada Jesús De Jesús Martínez de 50 años a una hija, quien al ir en busca de su progenitor lo encontró colgando de un árbol en una finca de su propiedad en Yamasá, por no querer someterse a una operación médica.

El hecho tuvo lugar ayer martes en hora de la tarde en la comunidad Los Bajos del río Ozama, sector Piedra Azul de la Gina de Yamasá.

El occiso tomó la fatal decisión tras llamar a su hija Odalisa de Jesús, residente en Santo Domingo, donde según testimonio de la joven que él le dijo «si no viene me voy a ahorcar».

La hija explicó que su padre padecía de problemas de salud, iba a ser sometido a una operación en el hospital Moscoso Puello el pasado lunes, la cual pospuso.

De Jesús se fue a una finca de su propiedad, para materializar su amenaza, que llevó a cabo por supuesto temor a operarse.

No se especificó el tipo de problema de salud que padecía el deprimido hombre.

El cadáver fue levantado por el médico legista Yonathan Severino, siendo entregado a sus familiares para su velatorio y posterior sepultura.