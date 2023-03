Email it

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) se convirtió en la primera institución del país en recibir dos veces el galardón oro en el Premio Iberoamericano de la Calidad.



Este reconocimiento de referencia mundial otorgado por la Fundación Iberoamericana de la Calidad (Fundibeq), fue entregado en el ámbito de la celebración de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Santo Domingo.



Con la presencia de Felipe VI, Rey de España; Luis Abinader, presidente de la República Dominicana y Juan Luis Martín Cuesta, director ejecutivo de la Fundación Iberoamericana de la Calidad, entregaron el premio oro a la directora general del centro, doctora Dhamelisse Then Vanderhorst, quien estuvo acompañada del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama.



El doctor Lama felicitó a la doctora Then y a toda la familia que compone el reconocido centro de salud, por su compromiso y entrega, que se refleja en los altos estándardes que lo hacen merecedor del reconocimiento internacional.



Modelo de excelencia



El proceso de evaluación, en el cual participaron expertos de 22 países de la región, constituye una revisión exhaustiva y profunda de todas las dimensiones de gestión que soportan la evolución que ha tenido el centro asistencial durante los últimos tres años, los resultados y la visión actual enmarcada en el plan estratégico, se ponderan aspectos como desarrollo de las personas, estrategia, resultados de sociedad y resultados globales, elementos que de manera consistente reflejaron altas calificaciones.



El equipo evaluador resaltó el nivel de excelencia alcanzado por el hospital, el cual se basa en un modelo de excelencia que además articula prácticas de humanización, transformación digital, gestión del talento humano y objetivos de desarrollo sostenible, al igual que su trascendental papel en la gestión de los servicios en favor de la comunidad.



El centro hospitalario se ha caracterizado por ser modelo de excelencia, innovación, transparencia, investigación y humanización, lo que lo convierte en un hito de la Administración Pública.



Según expresó la doctora Then, todo se debe a la implementación de modelos de excelencia de la calidad en la gestión, tales como el Modelo CAF (Marco Común de Evaluación), supervisado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la gestión de Fundibeq.

Características del Hugo Mendoza

El hospital cuenta con los centros de investigación en salud y de investigación en vacunas, y las unidades de pacientes con síndrome de Down, atención a adolescentes, endoscopía, oncología, hospital del día, Cuidado Intensivo Neonatal, Cuidado Intensivo Pediátrico, odontología, audiología y género infantil para la detención y abordaje de violencia, impactando las vidas de los usuarios y sus familiares en el ámbito social, psicológico y educativo..