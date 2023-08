Email it

Para las 10:00 de la mañana de hoy está previsto que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) comience a dar los resultados preliminares del Décimo Censo de Población y Vivienda.



El evento se llevará a cabo en el auditorio Salomé Ureña del Banco Central, establece la invitación cursada para tales fines.



El X Censo Nacional de Población y Vivienda ha sido un proyecto de gran envergadura que tuvo algunos ruidos, desde las incidencias presentadas la primera semana que obligaron a ampliar el periodo de levantamiento para garantizar la cobertura del proceso.



Inclusive, fueron frecuentes las quejas de sectores poblacionales que alegaban no haber sido cubiertos y las inconformidades del personal reclutado.



Se hizo control de calidad de datos



En mayo, la ONE informó que finalizó el levantamiento de la Encuesta de Control y Cobertura de Calidad del X Censo Nacional, proceso desarrollado para garantizar la calidad de los datos obtenidos durante el empadronamiento censal.



Según explicó la entidad, esta encuesta es una recomendación internacional, acorde a los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1958, con el objetivo de medir la exactitud de los datos censales.



La encuesta se realizó en base a una muestra probabilística destinada a establecer el porcentaje de cobertura y omisión que tuvo el censo.



A finales del mes pasado, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, resaltó el significado del rápido despliegue de información, y recordó que el promedio de retraso en la publicación de resultados de los nueve censos nacionales realizados durante el último siglo ha sido de cinco años.



La disponibilidad de los datos del censo permitirá al Gobierno tomar decisiones informadas y focalizadas, que beneficien a los ciudadanos en todos los aspectos de la vida social y económica, dijo Figueroa.