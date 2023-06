Email it

Alrededor de las 12:00 del mediodía, hace justamente un año, el reporte de un tiroteo en las instalaciones del Ministerio de Medioambiente paralizó al país.



Habían matado de múltiples disparos al ministro de Medioambiente, Orlando Jorge Mera, en su propio despacho. Las noticias sobre el acontecimiento avanzaban sin control y la incredulidad se generalizaba. ¿Quién querría ver muerto al funcionario y cuáles eran las razones?



Pronto surgió el nombre de Fausto Miguel Cruz, conocido como “Caranday”, un amigo íntimo de Jorge Mera de más de 40 años, de quien posteriormente se supo que le fueron negados unos permisos para exportar cinco mil toneladas de baterías usadas.



Cometido el hecho, “Caranday” había logrado burlar la seguridad y salir del edificio; no obstante, su huida duró poco, pues se vio obligado a refugiarse en una iglesia cercana. Estaba acorralado y no le quedó más remedio que entregarse a las autoridades.



Los que presenciaron el hecho



Testigos del asesinato indicaron que como “Caranday” tenía una estrecha relación con Orlando y era de entera confianza, se sentía con el derecho de exigir en los departamentos correspondientes del ministerio los permisos ambientales de manera violenta y desafiante.



“Resulta que dos meses antes del asesinato de Orlando, yo fui amenazado en mi oficina por el imputado Miguel Cruz porque él entendía que yo era un obstáculo para lo que él pretendía que se le otorgara en el ministerio”, manifestó ante el tribunal Edilio Segundo Florián, consultor jurídico de Medio Ambiente.



Segundo Florián explicó que el ministro Orlando Jorge Mera le había ordenado que le entregara todos los requisitos que necesitaba el señor Cruz para obtener los permisos. “El señor nunca quiso cumplir con los requisitos. Él entendía que el permiso había que dárselo por encima de la voluntad del ministro, y como nunca cumplió evidentemente nunca se le dio”, aclaró.



Juan Manuel Cuervo fue otro testigo. Frente al tribunal narró que Orlando, Miguel y él eran tratados como hermanos durante más de 20 años. “Una semana y media o dos antes me había dicho que iba a matar al ministro. Pero partiendo de un hermano, jamás creía que iba poder hacer algo así”, testificó.



Juan Manuel Cuervo narró que el día 6 de junio, Miguel Cruz, antes de cometer el asesinato, había ido a su oficina del Ministerio de Medio Ambiente con una actitud muy violenta.



El coronel Waskar Adolfo Montilla, quien se desempeñaba como encargado de seguridad del Ministerio de Medio Ambiente, relató durante ante el tribunal que al Miguel Cruz gozar de la “confianza extrema” del ministro, “actuaba con aire de prepotencia y de una forma abusiva”.



“Una vez llegó a la oficina y comenzó a darle manotazo a mi escritorio exigiéndome de forma irrespetuosa que le sacara un expediente”, contó.



De acuerdo con la narrativa de coronel, otro de los escándalos protagonizados por Miguel Cruz fue contra la empleada del anti despacho del ministro, Jazmín Atala, a quien había amenazado de muerte al tan punto que la joven renunció de la institución.



Porfirio Hernández, otro testigo y empleado del Ministerio de Medio Ambiente, dijo que Cruz se sentía con tanto poder dentro de la institución que en algunas ocasiones el imputado interrumpió reuniones de trabajo.



Condena



Casi diez meses después del asesinato de Jorge Mera, “Caranday” fue condenado a 30 años de prisión por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Keyla Pérez, quien presidió el tribunal integrado por Elías Santini y Arisleydi Méndez, manifestó que las pruebas testimoniales aportaron al juzgado suficientes elementos para hallarlo culpable.