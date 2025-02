Hoy a las 4:00 pm cierra el plazo que la Junta Central Electoral (JCE) le otorgó a los partidos políticos para que depositen por escrito sus planteamientos sobre el proyecto de ley que debe regular las candidaturas independientes.



Hasta la tarde de ayer la mayoría de los partidos políticos no había depositado sus escritos ante la JCE. Hasta el momento no se conoce si las organizaciones solicitaron una prórroga al órgano electoral para presentar sus planteamientos documentados. Las candidaturas independientes están contempladas en la sentencia 0788/24 del Tribunal Constitucional.



La comisión que integró el pleno del organismo electoral se reunió la pasada semana y aprobó el calendario de trabajo a fin de depositar el proyecto de ley ante el Congreso desde que arranque la legislatura a partir del 27 de este mes.



La comisión está integrada por Román Jáquez, presidente de la JCE y coordinador; Samir Chami Isa e Hirayda Fernández, miembros titulares de la JCE, así como Mario Núñez, director nacional de elecciones; Lenis García; directora de partidos políticos; Ramón Hilario Espiñeira, director especializado de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos; Johnny Rivera, director nacional de informática y Denny Díaz Mordán, consultor jurídico, en calidad de secretario.



El calendario de trabajo que aprobó la referida comisión contempla notificar mañana miércoles a todas las organizaciones políticas las opiniones y sugerencias que se hubieren recibido.



Igualmente, se concede un plazo hasta el lunes 24 de febrero a las 4:00 para que emitan sus consideraciones u opiniones al respecto, debiendo depositarlas por escrito en la Secretaría General de la JCE. Se acordó que el miércoles 26 de febrero a las 10:00 am se celebrará una reunión de trabajo en la que se escucharán las opiniones de las organizaciones políticas sobre el tema en cuestión. Dicha reunión se llevará a cabo en el auditorio de la JCE.



La comisión aprobó que una vez agotado esos procedimientos se ocupará del estudio de las opiniones remitidas, para entonces enviar al pleno la propuesta de anteproyecto, a fin de su aprobación definitiva antes de ser remitido al Congreso Nacional.