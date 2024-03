Las celdas de la cárcel de La Victoria están desbordadas. El recinto fue construido para albergar al menos a 2,100 reos y hay alrededor de 7,600 presos.



El incendio de este lunes convirtió a la prisión en un verdadero infierno, además de las condiciones de hacinamiento en las que viven los privados de libertad recluidos en este lugar.



Un posible cortocircuito en un sector de la cárcel, supuestamente originó un incendio que cobró la vida de al menos cuatro personas, confirmaron fuentes oficiales.



Hasta este momento, las autoridades no pueden determinar exactamente la causa del siniestro hasta que el Cuerpo de Bomberos concluya las investigaciones en el recinto.



Aunque las autoridades han informado que la causa al parecer fue un cortocircuito, no se descarta que haya sido provocado. Por eso hay que esperar el informe de las investigaciones que determinarán qué fue lo que sucedió.



Esta es la primera crisis que enfrenta la recién designada comandante de la Penitenciaría de La Victoria, la coronela María Isabel Gil Morales. A solo 16 días de su nueva asignación, Gil Morales enfrenta este incendio que empeora la crisis por la que atraviesa el centro penitenciario con más presos en el país.



La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), afirma que todo está “bajo control” a pesar de que más de una decena de reclusos han sido trasladados por lesiones a centros de salud.



Durante el día, las familias se reunieron en las inmediaciones para exigir información acerca de la salud de sus parientes.



En la parte trasera de la cárcel había unidades de bomberos que sofocaban las llamas, mientras llegaban otras unidades al penal. Por otro lado, equipos Swat de la Policía Nacional se mantenían vigilantes para prevenir que escaparan reclusos.



El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que 10 camiones de distintos Cuerpos de Bomberos del Gran Santo Domingo participaban en sofocar el siniestro que tuvo lugar en La Victoria.



La entidad indicó que, bajo su coordinación, asisten nueve ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y cinco unidades de la Policía Nacional.



De igual manera, se requirió el apoyo de dos unidades de Drones del 911 y tres camiones de abastecimiento de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para el suministro de agua.



Las últimas intervenciones



El pasado 12 de febrero la DGSPC, informó de un conato de incendio de menor magnitud en la Cárcel de La Victoria, producto de un corto circuito del tendido eléctrico del área de los patios F.



En esa ocasión el siniestro fue controlado sin necesidad de la intervención de unidades de emergencia. Este centro penitenciario siempre ha sonado con unas series de irregularidades y delitos que cometen los mismos reclusos.



Estar recluidos entre las paredes de la prisión no impedía a presos del Centro de Privación de Libertad de La Victoria mantener redes criminales desde la cárcel.



En una intervención militar que hubo el pasado 04 de febrero en el centro, las autoridades lograron desmantelar una estructura tecnológica donde los presos con acceso a un teléfono celular estafaban a ciudadanos.



Pero igualmente, el 01 de febrero del 2022, militares intervinieron cárcel La Victoria ante el auge de armas y drogas que poseían los presos.

Cárcel de La Victoria: así conviven los reclusos

El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo en su encuentro con periodistas, LA Semanal, que hace tres décadas que la cárcel La Victoria no debió estar operando, esto a raíz del incendio que se produjo este lunes en dicho centro de privación de libertad.



Asimismo, aclaró que aún el Gobierno está en espera de que terminen y entreguen el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y que según los ingenieros, probablemente se tomen hasta un año para la culminación de la misma debido a que todavía le falta ciertos detalles de construcción.



La Penitenciaría Nacional La Victoria fue contruida durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la localidad de La Victoria, ahora parte del municipio Santo Domingo Norte.



Es la más poblada del país, con 7,608 reos, cuando la capacidad del centro es de 2,103, refiere un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública sobre la situación del penal. Del total de internos, 3,925 son preventivos y 3,683 condenados. Por la gran cantidad de internos que aloja La Victoria, el centro casi cuadriplica la capacidad máxima para la que fue construido. El informe detalla que La Victoria “es un desastre” y que por su población penitenciaria tiene un hacinamiento de un 300 %.