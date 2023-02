Email it

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), incineró miles de unidades de productos lácteos y sus derivados falsificados, caducados y sin registro sanitario que fueron retirados del mercado durante operativos realizados en el Gran Santo Domingo y otras ciudades.



Eddy Alcántara, director de la entidad, explicó que esos productos lácteos y sus derivados representaban un riesgo real para los consumidores.



Dijo que se pudo determinar que algunos eran falsificaciones de productos que se fabrican e importan en República Dominicana, mientras otros se encontraban en muy mal estado. “Los mismos no cumplían con los estándares de calidad requeridos”, dijo el funcionario.



Señaló que muchos de estos productos decomisados e incinerados no contenían etiquetas detallando el contenido de los mismos ni las fechas de caducidad.



Informó que los operativos se iniciaron la primera semana de este mes, tras recibir numerosas denuncias de consumidores en el sentido que se estaban comercializando productos sin etiquetas, sin registro sanitario y vencidos.



Aseguró que a partir de estas denuncias, alertas y comprobación se crearon operativos especiales para dedicarse única y exclusivamente a darle seguimiento a estas irregularidades de consumo y proceder a retirar del mercado todos los productos que no cumplan con los preceptos reglamentarios. “Con los operativos, pudimos comprobar que ciertamente se estaban vendiendo productos lácteos y sus derivados sin el debido registro sanitario y sin el cumplimiento de las normas establecidas”.