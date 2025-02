El controversial tema de las candidaturas independientes sigue generando debates en el país, a más de dos meses de que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0788/24 que regula esas aspiraciones.



El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, volvió a pronunciarse en ese sentido, y explicó que las candidaturas no pueden establecerse a través de grupos sociales o entidades civiles, sino mediante partidos, agrupaciones o movimientos políticos, tal como establece la Constitución.



Al hacer énfasis en el artículo 201 de la Ley Suprema, como base de ese argumento, al impartir la conferencia “Constitución y Gobiernos Locales”, en la sesión del Consejo Directivo de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), señaló que la Carta Magna consigna con claridad el monopolio que tienen los partidos políticos en la representación del pueblo.



“El párrafo segundo de ese artículo 201 expresa claramente el monopolio de los partidos políticos en la representación ciudadana para los procesos electorales (…). Eso no puede ser ningún grupo social ni ningún grupo civil”, sostuvo.



Ahí se refirió a la parte que dice: “Los partidos o agrupaciones políticas, regionales, provinciales o municipales harán la presentación de candidaturas a las elecciones municipales y de distritos municipales para alcalde o alcaldesa, regidores o regidoras, directores o directoras y sus suplentes, así como los vocales, de conformidad con la Constitución y las leyes que rigen la materia”.



El experto en derecho constitucional recordó que las candidaturas independientes existen en el país desde el año 1926. Ejemplo de esas candidaturas, según subrayó, fue el Movimiento Independiente Unidad Cambia (Miuca), así como los movimientos independientes de Vicente Noble y de La Romana.



Ray Guevara exhortó al Congreso Nacional a actuar en consecuencia, con una ley que “aligere” las condiciones para que pueda haber más movimientos independientes.



Consideró que las entidades cívicas u ONG que quieran llevar a un candidato a competir en los comicios, para hacerlo, deberán de “revertir la forma de agrupación política”, ya que no se trata de un torneo de dominó ni de un pádel, sino del Estado. “Es el poder público el que se está jugando”, comentó.



“Sencillamente, usted asume la forma que el Estado ha dicho (…). Si usted va a participar en la elección del papa, usted tiene que ser por lo menos sacerdote, cardenal u obispo”, justificó al hablar con los medios de comunicación a su llegada a la actividad.



El TC no está por encima de la Constitución



El presidente emérito del órgano extrapoder expresó que nadie está por encima de la Constitución, mucho menos el Tribunal Constitucional, que es el defensor de la Ley Sustantiva.



“El Tribunal es como un hijo”



Al poner un ejemplo sobre lo que representa para él el Tribunal Constitucional y el impacto de su comentario sobre las candidaturas independientes, señaló que cuando un padre tiene un hijo trata de que le vaya bien, independientemente de que el hijo quiera “que a uno le vaya mal”. En ese sentido, apuntó que no opinará sobre cosas “tan directas” que se refieran a ese hijo.



“El Tribunal (Constitucional) tiene muchos padres, pero yo soy uno de ellos. Yo lo que quiero es que la cosa salga bien”, subrayó.



Destaca a Subero Isa



En cuanto al comentario del exmagistrado Jorge Subero Isa sobre “el lío” que ha generado la sentencia TC/0788/24, afirmó que respeta al magistrado emérito y le considera como “el mejor” presidente de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país en los tiempos modernos, “ciudadano comprometido con causas nobles del pueblo dominicano”.



“Yo respeto su opinión, pero no quiero adelantar juicios sobre el Tribunal, porque eso no se vería bien”, afirmó.



Subero Isa consideró que el Constitucional provocó un gran problema en el país al aprobar las candidaturas sin partidos políticos.

Ray Guevara será asesor honorífico

El presidente de la Fedomu y alcalde de Samaná, Nelson Núñez, nombró ayer a Milton Ray Guevara como asesor honorífico de esa entidad.



El alcalde hizo el anuncio durante la primera sesión del Consejo Directivo de la institución asociativa municipalista, la cual aprobó el nombramiento del extitular del TC a unanimidad.



Núñez destacó que Ray Guevara es un ciudadano ejemplar y ha dado lo mejor de sí en cada uno de los cargos que ha desempeñado en la administración pública, en el Congreso Nacional y en su vida privada.

Aseguró que las cualidades personales y profesionales de Milton no están en discusión, y que se trata de un profesional a carta cabal, de un ciudadano comprometido con la institucionalidad.



De su lado, el exmagistrado destacó en su ponencia la importancia de la autonomía que deben tener los gobiernos locales.