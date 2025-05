Santo Domingo.- El director general del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), Néstor Matos, anunció que la institución pondrá en marcha un nuevo proyecto de certificación de la metrología de todos los medidores eléctricos que se utilizan en el país con el objetivo de garantizarle a la población calidad y precisión en el servicio.

“Estamos trabajando arduamente para poner en funcionamiento este servicio en el corto plazo. La población podrá tener la tranquilidad de que estos dispositivos estarán midiendo de manera justa y precisa la energía que consumen”, señaló Matos.

Al ser entrevistado por el periodista José Miguel García, en el programa «La Entr3vista», que se difunde todos los domingos a las 8:00 de la noche por el canal 16, el funcionario afirmó que esta iniciativa representa un paso significativo en el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y en la protección de los derechos de los consumidores.

El director general del INDOCAL, Néstor Matos, explicó que el proyecto contempla no solo certificar los medidores eléctricos que ingresen al país, sino también comenzará a certificar los ya instalados.

Matos afirmó que actualmente, cuando una de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) detecta una anomalía en un medidor, es INDOCAL el organismo encargado de realizar un peritaje técnico para determinar si el equipo está funcionando correctamente.

Esta iniciativa forma parte de un proyecto estratégico que busca fortalecer la confianza de la población en la medición del consumo eléctrico.

Atribuciones del INDOCAL

El Indocal es la autoridad nacional en tres temas fundamentales: la normalización; crear normas o estándares para la dinámica productiva nacional; la metrología, que es la ciencia que estudia las medidas y hace que la institución sea la responsable de velar por el buen funcionamiento metrológicamente de todos los dispositivos que se usan en el comercio. Por último, también se encarga de la evaluación de la conformidad, es decir, garantizar que empresas, productos y personas cumplan con estándares de calidad y obtengan la certificación tras un examen o auditoría aplicado por el Indocal.

Los tres sellos en estaciones de combustible

El titular del Indocal señaló que se realizan verificaciones metrológicas en todas las estaciones de combustible nacionales, tanto de líquido como de gas, mínimo dos veces al año de manera sorpresiva para asegurar que los dispensadores estén perfectamente calibrados y asegurar que el ciudadano recibe exactamente por lo que está pagando. Resaltó que cuando el Indocal hace una verificación a un establecimiento, coloca uno de tres tipos de sellos: azul, rojo y amarillo, dependiendo de la calidad ratificada.

El azul indica que la verificación fue correcta y que el dispensador de combustible es apto para uso. El sello rojo significa que esa estación no puede distribuir combustible con ese dispensador porque no está debidamente calibrado, hasta que un reparador público garantizado por el Indocal realice la correcta calibración y le retire el sello rojo, colocando uno de color amarillo. El sello de color amarillo significa que todavía el dispensador no puede usarse para la venta de combustible, sino que está a la espera de que el Indocal acuda a la estación de combustible para garantizar que está funcionando correctamente y finalmente se le coloque un sello azul.

“A la ciudadanía en sentido general, les instamos a que cada vez que usted vaya a echar combustible líquido o gas, verifique que el dispensador que estén usando tenga colocado el sello azul del Indocal, que le indica que está funcionando correctamente y que le está dispensando o echando exactamente la cantidad que usted está pagando”, explicó el Ing. Néstor Matos.

Las Nordom

La institución encargada de velar por la calidad en la República Dominicana cuenta con más de 1,000 Normas Dominicanas (Nordom) que cada año van en aumento. Las Nordom son normas o estándares que les permiten a los sectores de la economía nacional estandarizar sus servicios, bienes o productos en sentido general, garantizando que a la ciudadanía lleguen productos de calidad.

Las Nordom no solamente regulan y producen mejores productos o servicios, además crean un entorno más competitivo entre las empresas, pues al contribuir con la mejora de calidad de los productos, se fideliza con el cliente y se accede más fácilmente a los mercados internacionales con la exportación.

Matos señaló que para este año se añadirán nuevas Nordom al catálogo en busca de maximizar la calidad nacional.

Normas ISO

Las normas ISO son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional, creadas para ayudar a las empresas a establecer niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación de servicios y desarrollo de productos en la industria.

El Indocal maneja un amplio número de certificaciones, siendo las más reconocidas las normas ISO. Entre estas normas hay de carácter general, pero otras van enfocadas hacia sectores específicos.

Para su obtención, las empresas deben demostrar ante el Indocal, mediante un examen minucioso, que cumplen con un número de estándares, por lo que el papel que juega la institución representa una señal de confianza a la ciudadanía sobre un servicio o producto. Luego de que se emite la certificación, el Indocal realiza posteriormente auditorías de vigilancia para garantizar que se sigue cumpliendo con los estándares de calidad.

Premio Indocal a la Calidad

El Premio Indocal a la Calidad se realizará en noviembre y reconocerá instituciones públicas y privadas por la aplicación de ejes fundamentales de la calidad. Las inscripciones se pueden realizar en la página web del Indocal con fecha límite hasta mediados de año.

Invita a consumir la calidad que garantiza el Indocal

“Al pueblo dominicano les decimos que seguiremos siendo sus aliados, seguiremos trabajando cada día más por crear bienes y servicios de calidad para los ciudadanos, de impactar a la industria nacional con el tema de normalización, metrología y evaluación de la conformidad, para que cada día más les lleguen a los ciudadanos productos de bienes y servicios”, concluyó instando a “consumir productos que cuenten con el sello de calidad del Indocal”.