Desde el 11 al 14 de octubre realizarán el 19º Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y del espacio en RD

El instituto Dominicano de Historia Aeronáutica, fundado oficialmente en el año 2015, va tras un objetivo preciso: fomentar la cultura aeronáutica a través de la historia de la aviación, tanto militar como civil, de la República Dominicana.



Su fundador, ingeniero informático y máster en relaciones internacionales, pero también experto en este tema, Carlos Ortega, contó a elCaribe la historia detrás de la fundación del instituto, sus objetivos y propuestas para fomentar esta cultura en el país.



“La misión principal del Indoha es fomentar la promoción de todo lo que tiene que ver con las actividades aeronáuticas, tanto históricas como actuales, mediante trabajos de investigación, publicaciones, exposiciones y todo lo que promueve la cultura aeronáutica”.



Entre las publicaciones que ya ha realizado el Indoha, se encuentran las cuatro ediciones de la revista Gaceta de la Aviación, prevista para publicarse trimestralmente, en la que se plasman trabajos de investigación interesantes sobre la aviación en sentido general, sobre la historia de la aeronáutica en la República Dominicana, así como temas actuales afines.



Esta cuarta edición de la Gaceta de la Aviación trae temas como “La Aviación después del Covid”, “Trujillo Boys”, sobre los primeros apuntes de la Aviación Militar, “Implementación de modelos de gestión del Idac” y la historia de la “Inauguración del Aeropuerto Punta Caucedo”, escritos tanto por miembros del instituto como por colaboradores.



Las publicaciones pueden ser encontradas de igual forma a través de su página web, indoha.org y las redes sociales donde también se hacen publicaciones puntuales sobre temas históricos y actividades realizadas.



A pesar de que los trabajos de esta institución y los esfuerzos para salir adelante se remontan al año 2012, realizar actividades y publicaciones para fomentar la cultura de aeronáutica en el país ha sido cuesta arriba para el instituto, según expresa su presidente.



“Hemos tratado de conseguir apoyo del Estado como asociación sin fines de lucro pero no hemos tenido el beneficio porque en realidad nosotros somos una institución nueva. Nueva en el sentido de la novedad y no hay una institución que las apoye. Las organizaciones sin fines de lucro necesitan una institución sombrilla que pueda lograr que se les destinen fondos. Todavía no lo hemos logrado, porque si bien trabajamos para promover la cultura aeronáutica por esta vía, pero aún no se ha asimilado que nosotros también promovemos cultura”, señala Ortega, destacando que han recibido respaldo del Instituto de Aviación Civil en algunas iniciativas, al igual que de otras instituciones, pero aun así no es suficiente para cumplir con los objetivos e impacto positivo que buscan lograr.



Explica que no existe otra institución de la misma naturaleza que el Indoha y la idea es convertirse en el complemento que hace falta al Instituto Dominicano de Aviación Civil.



“Nosotros somos la institución pionera en promover una cultura aeronáutica en nuestro país, no buscamos nada que tenga que ver con actividades puntuales ni ser parte del Instituto de Aviación Civil, queremos ser parte, pero como colaboradores, la parte que le falta, la patita que le falta al IDAC al nivel de historia, de cultura, esa es la parte que nosotros queremos engrampar con ellos, que haya una sinergia y un trabajo en equipo”, señala.



Habló sobre la importancia que tiene el fomento de la educación de historia aeronáutica en el país, tanto a nivel de archivo como para los jóvenes que buscan un espacio en este mundo aeronáutico. “Para nosotros el fomento de la educación en el tema aeronáutico es imprescindible, aquí tenemos muchos jóvenes que están interesados en aprender algo de la aeronáutica… pienso que debe haber una institución que la promueva y que el Estado le colabore para que esos jóvenes puedan acceder a estudiar por ejemplo administración aeronáutica, a estudiar controlador aéreo, que es muy costoso. La aeronáutica es amplísima”.

Cuarta edición de la revista Gaceta de la Aviación.

Carlitos sigue el sueño de su papá



A pesar de que estudió informática, la historia de cómo Carlos empezó a envolverse en este mundo empieza con su papá, que era un piloto y general de las Fuerzas Armadas Dominicanas, que desafortunadamente murió en 2001, pero antes de su muerte anhelaba empezar a escribir sobre la historia de la Aviación en la República Dominicana, algo que nunca se dio.



“Él siempre me pedía que como yo tenía una computadora, quería registrar algunas cosas sobre la aviación, él quería hacer un libro y siempre le di largas y cuando entró en quebranto, días antes de morir me lo recordó, me dijo ‘Carlitos, nunca quisiste sentarte conmigo, siempre me quise sentar a escribir de la aviación y nunca lo hicimos, mira eso, ya no voy a poder’, parece que él ya presentía lo que iba a pasar y eso me remordió la conciencia”.



Desde ese momento, empezó a investigar y a recopilar informaciones de datos que él tenía y que amigos también le cedieron, de los que surgieron trabajos de investigaciones y su primera publicación sobre la aviación militar dominicana y su evolución histórica.



Posteriormente en el año 2012 atendió a una invitación que le hicieron los miembros de la Federación Internacional de Estudios Históricos Aeronáuticos y el espacio, donde conoció al presidente de la confederación, quien le sugirió crear este proyecto que desde entonces no ha descansado para sacar adelante hasta lograr en 2015 que se reconociera como un instituto oficial, y el primero en el país, que promueve la historia y la cultura de la aviación.