“Parquéate Bien”, el plan piloto puesto en marcha por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett)., inició ayer en el Distrito Nacional y el Gran santo Domingo.



Durante el lanzamiento del piloto en el centro de retención de la avenida Tiradentes, el titular del Intrant, Hugo Beras, señaló que se siente complacido por el apoyo de la ciudadanía con “Parquéate Bien”. “Es un proyecto que no se va a detener y que va a estar abarcando paulatinamente al DN, al Gran Santo Domingo y luego se extenderá a San Francisco de Macorís, San Cristóbal y otras demarcaciones que están deseando organización vial”.



Beras también expresó que tanto el Intrant, como la Alcaldía del DN y la Digesett, dieron apertura a esta primera fase, “con la finalidad de que la gente pueda parquearse de manera correcta, donde está establecido, y el que no lo haga de esta manera se le removerá su vehículo y será traído a este centro”, expresó el funcionario.



“En Estados Unidos la gente respeta las señales de no parqueo y si tiene que parquearse a dos calles para evitar ser multado lo hace, aquí también podemos empezar a educarnos de ese sentido”, consideró Ernesto Rosario, un capitalino que participó en el lanzamiento de “Parquéate Bien”.



El proyecto demanda que los conductores que transiten en las calles Poncio Sabater, Francisco Carias Lavandier, Respaldo 22, José Amado Soler, Calle 5, Pablo Casalas, Manuel Henríquez, Boy Scout, Dr. Jacinto Mañón, Del Seminario, Fernando Escobar, Filomena Gómez de Coba y Calle Z, se parqueen en una sola dirección y respeten las señales de no estacionamiento.