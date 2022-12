Entre las piezas se destaca el presupuesto complementario 2022; extinción de domino; tasa cero; y la “ley mordaza”

El año 2022 está marcado en el Congreso Nacional no solo por la aprobación de importantes iniciativas que estuvieron estancadas durante varios años, también lo está por el ruido generado por algunas de esas piezas legislativas.



Las críticas de distintos sectores en torno a esas iniciativas se hicieron sentir desde enero hasta diciembre. Ante los cuestionamientos, las propuestas, en su mayoría del Poder Ejecutivo, recorrieron rumbos distintos: sancionadas, remitidas a comisión y retiradas del órgano parlamentario.



Los dimes y diretes entre los legisladores por las diferencias, intereses y posiciones políticas sobre los proyectos de ley y contratos hicieron mella en cada escena en que se pretendían conocer.



El más reciente “volcán de críticas” escenificado en el Congreso y al que luego se sumaron otros sectores, fue con el proyecto de ley (hoy ley) de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, en la sesión del Senado de la semana pasada.



Ese día, después de agrios debates, la presidenta de la comisión bicameral que trabajó la legislación, Faride Raful, y un grupo de legisladores votaron en contra de la normativa, disgustados con la modificación que sufrió en la Cámara de Diputados, al agregar el artículo 24 y reformar el 23.



Una “mancha indeleble” del año, y no la de Juan Bosch, fue el intento del Poder Ejecutivo de hacer recortes al 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, en el proyecto de ley de presupuesto complementario del 2022, depositado en la Cámara Baja el pasado 25 de agosto.



Con la disminución de más RD$4 mil 250 millones al Ministerio de Educación y la excusa de ser traspasados para amortiguar gastos, sectores de todos los ámbitos del país “le cayeron como la conga” al Gobierno, que se vio obligado a “darle para atrás” al asunto a través de una adenda que sometió.



Tasa cero aranceles



Otra iniciativa que, aunque logró ser ley, despertó controversias y rechazo de comerciantes, agricultores y legisladores de la oposición, fue el proyecto de ley que buscaba gravar con tasa cero a 67 productos de la canasta básica por un período de seis meses, propuesta, por el Poder Ejecutivo.



Los críticos alegaban que con esas importaciones la producción local se veía amenazada. Asimismo, los partidos opositores denunciaron que para la aprobación de la normativa se necesitaban las dos terceras partes del quórum, por ser, supuestamente, una ley orgánica y no ordinaria. No obstante, la pieza fue votada como ley simple.



Contra la ciberdelincuencia



De las “iniciativas conflictivas”, forma parte el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, sometido por el Poder Ejecutivo el pasado 14 de junio, vía Cámara de Diputados. Desde que se supo del pliego de ley no se hizo esperar el rechazo por parte de los medios de comunicación, entidades cívicas, políticas y religiosas.



El “volumen del ruido” fue tan alto, que hasta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se expresó, al considerar que la legislación atentaba contra la libertad de expresión e insistía en el carácter penal de la difamación. Ante la innegable repercusión, el presidente Luis Abinader retiró la pieza del ala congresual.



“Ley mordaza”; provincia Matías Ramón Mella; y Extinción de Dominio



Recibió lluvias de rechazo el proyecto de ley orgánica que regula el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, propuesta de la senadora Melania Salvador (PRM-Bahoruco).



Debido al contenido de la calificada “ley mordaza”, medios de comunicación y sectores de la sociedad civil, política y religiosa, objetaron que se sancione la pieza en la Cámara de Diputados como hizo el Senado, el 17 de mayo de 2022.



De acuerdo con las críticas, la iniciativa, que perime este 12 de enero, vulnera derechos fundamentales avalados en la Carta Magna, como es el artículo 49, sobre la libertad de expresión.



Otro proyecto que desató una pólvora de rechazos de distintos sectores es la del diputado perremeísta César Santiago -Tonty- Rutinel Domínguez. Se trata del proyecto de ley que divide la provincia de Santo Domingo con la creación de la provincia Matías Ramón Mella. El pliego legislativo fue aprobado de urgencia en la Cámara Baja, casi por unanimidad, y pasó al Senado, sin lograr sanción. De acuerdo con entidades, crear una nueva demarcación sería “inoportuno y más carga económica para el Estado”.



Aunque el Congreso logró aprobar la Ley de Extinción de Dominio con mayoría calificada y loable armonía, antes de conseguir este consenso abundaban las críticas al proyecto, en aspectos como la retrospectividad de la ley y si ésta era o no orgánica.

También son parte de las “generadores de ruidos”

Enero del 2022 entró con fuertes debates en el Congreso en torno al proyecto de ley del Código Penal, el cual se conocía en ese momento y que fue archivado “indefinidamente”, por diferencias sobre la votación del informe. Las críticas se encendieron aun más cuando el diputado reformista Rogelio A. Genao Lanza, junto a otros colegas, sometió otra pieza para sustituir la archivada. Esto generó más rechazo y el proyecto no pudo ser conocido; perimió en la pasada legislatura. Además, pertenecen al grupo de las iniciativas que generaron ruidos este año el contrato de fideicomiso público de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC); y el que sanciona la violencia contra la mujer. Ambas iniciativas son propuesta del Poder Ejecutivo.