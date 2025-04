La Iglesia católica aprovechó el Sermón de las Siete Palabras de este año para invitar a reflexionar ante los males que afectan al país, como son los accidentes de tránsito y el descuido al medio ambiente.



En el marco de las celebraciones del pasado Viernes Santo, convocado por el Papa Francisco bajo el lema “Peregrinos de la Esperanza”, el reverendo Juan María Durán, de la Parroquia Corpus Christi, pronunció la cuarta palabra (de las siete que dijo Jesús desde la cruz antes de morir): “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mateo 27:46).



El líder religioso conectó el clamor de angustia con la inseguridad vial en el país y las víctimas mortales consecuencia de este mal. “Vemos con alta preocupación cómo incrementa cada año el número de víctimas fatales por causa de accidentes de tránsito. Según el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), sólo en el año 2024 unas 3,114 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito”, señaló desde la Catedral Primada de América, lugar en que cada año la Iglesia católica realiza su conmemorativo acto.



Con la frase “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34), el reverendo Roberto Martínez de los Santos, párroco de la Parroquia San Roque González de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, reflexionó sobre las problemáticas ambientales que afectan a la nación y al mundo. Fue la primera palabra.



Señaló que en el país se deben transparentar los procesos económicos que impactan al medioambiente, de tal manera que se devuelva la confianza en dichos procesos.



El reverendo Nicolás Cuello Hernández, superior de los Canónigos Regulares de Letrán, a cargo de la segunda palabra: “Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43), enfatizó en las debilidades del sistema de salud, y dijo que muchos dominicanos se desangran y pierden sus vidas porque no pueden ser atendidos en los hospitales.



Al dar la tercera palabra, “Mujer, ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu madre” ((Juan 19:26), el sacerdote Luis Sandy Cabrera Martínez, de la Parroquia Espíritu Santo de Villa Mella, Santo Domingo Norte, aseguró que el dolor que afecta a los dominicanos ante la inseguridad ciudadana, crece sin control y se expande como una mancha de aceite que contamina cada rincón de la convivencia.



Los demás males



Con la quinta palabra, “Tengo sed” (Juan 19:28), el reverendo Frank Luis de la Cruz Alcequiez, de la Parroquia Resurrección del Señor, Engombe, Herrera, oró por los jueces, fiscales y encargados de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, para que recuerden que al final de su existencia, Dios será su juez. La sexta palabra, “Todo está consumado” (Juan 19:30), la dirigió la hermana Carmen Dolores Ferrer, de la Congregación Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha. Exhortó a superar la cultura del asistencialismo.“



Finalmente, Bárbara Suárez, coordinadora de la Pastoral Infantil de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Villa Duarte, hizo una reflexión sobre la violencia intrafamiliar y los feminicidios. Se bajó en la séptima palabra: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23: 46).