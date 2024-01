Duarte otorgó la categoría de cuarto poder a los gobiernos locales y lo dejó plasmado en el primer proyecto de Constitución que redactó para 1844

A propósito de cumplirse hoy el 211 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, que coincide este año con las elecciones municipales del 18 de febrero, el fundador de la patria es considerado el primer municipalista del país, pues consagró el Poder Municipal en el primer borrador de la Constitución de 1844.



El proyecto redactado por el patricio establecía: “Para la mejor y más pronta expedición de los negocios públicos se distribuye en: Poder Municipal, Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo”.



El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez; el historiador y director del Archivo General de la Nación, Roberto Cassá, y el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, han resaltado el ideal municipalista de Duarte, el ideólogo de la Independencia.



Gómez sostuvo que el fundador de la República tenía una visión muy clara de que la municipalidad era un cuarto poder. “Lo concebía no como un cuarto poder lejano sino como el primer poder dentro de los cuatro poderes, es decir, el poder municipal, junto al poder judicial, al poder legislativo y al poder ejecutivo”, expuso.



Refirió que esa fue una experiencia que Duarte adquirió de la fuerza que tienen los municipios en Europa, donde el patricio vivió y estudió.



“Aquí las alcaldías tienen un papel importante, y en cierto modo tenían una vida autónoma en la representación de los regidores, de los presidentes de las salas, pero de una parte hacia acá, en razón de que políticamente se vinculó al regidor y al mismo presidente del ayuntamiento a los beneficios y la asignación de salarios y de ventajas, eso desnaturalizó un poco el trabajo de los municipios y entonces ya se sabe lo que ha ocurrido en sentido general”, apuntó.



Gómez dijo que “hoy día el poder municipal no se siente” y que será necesario que se apele al pensamiento de Duarte y que a los gobiernos locales se les imprima toda la fuerza el ideal duartiano a los fines de que ejerzan el liderazgo que tienen que ejercer.



“Así estaríamos honrando ese pensamiento y ese deseo del patricio en cuanto a los municipios y al gobierno local”, comentó el presidente del Instituto Duartiano. Dijo que en el proyecto de Constitución Duarte hizo reserva para una segunda parte, pero no pudo desarrollarla para todo lo que le tocó vivir, como el destierro y que fue declarado como traidor a la patria por Pedro Santana.



“Hablaba de la administración y la inamovilidad de los jueces, decía que en esa segunda entrega de su proyecto de ley fundamental él iba a referirse a esos aspectos, pero no pudo hacer un desarrollo como él hubiese querido por todo lo que le tocó vivir a partir del momento en que se hizo la proclamación de la Independencia Nacional”, puntualizó el exjuez del Tribunal Constitucional.



Para el historiador y director del Archivo General de la Nación (AGN), Roberto Cassá, Duarte no tuvo tiempo ni el contexto para desarrollar los componentes de ese poder municipal que establece en el borrador de Constitución.



“Quizás quedó trunco por la propia situación que le rodeó, luego de que fue repatriado y declarado traidor a la patria, estuvo en una profunda depresión’, puntualizó el historiador.



En una de las conferencias sobre el proyecto de Constitución de Duarte, el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara sostuvo que el patricio tenía un profundo amor por la municipalidad expresada en su visión constitucional del municipalismo.



“Duarte creía y había oído en Barcelona, en España, en toda Europa, la tesis de Alexis de Tocqueville, el hombre que escribió sobre democracia en América. Para Tocqueville, el ayuntamiento era la base de la libertad de los pueblos. Su idea de los municipios como un poder del Estado, fue incorporada en las Constituciones de 1865 y 1866, de vigencia breve post-restauración”, apuntó Ray Guevara.



La separación de las elecciones municipales con tres meses de diferencia de las congresuales y presidenciales, se estableció en la reforma a la Constitución de 2010, pero fue aplicada por primera vez en los pasados comicios de 2020.



El argumento de los promotores de esa idea, es que los ciudadanos conozcan con mayor plenitud las propuestas de sus posibles representantes en los gobiernos locales. En esta ocasión, las elecciones tienen la particularidad de que se elimina el arrastre y además existe el voto preferencial para los cargos plurinominales que consiste en una elección más directa de los ciudadanos para los representantes.

Llaman a formar en escuela como “vacuna social”

El presidente del Instituto Duartiano dijo que imitar a Duarte para el servidor público es una tarea pesada porque implica renunciar a muchas cosas. “Por más que se vea se pueden invertir todos los fondos, pero si no se logra una formación sólida de jóvenes y niños en las escuelas, una formación en valores, que eso sería una vacuna social, es la moral y cívica para que el niño se desarrolle tempranamente con el compromiso de cumplir con la patria y la Constitución”, expresó.