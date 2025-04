Un avispero ha desatado las recientes declaraciones del nuevo presidente del Instituto Duartiano, Julio Manuel Rodríguez Grullón, quien exhortó al pueblo dominicano a “entenderse con los haitianos” y acostumbrarse a convivir con ellos.



Sus afirmaciones responden a su ponderación sobre la protesta del pasado domingo 30 de marzo en el sector Hoyo de Friusa Bávaro, provincia La Altagracia. La marcha convocada por la Antigua Orden Dominicana, en defensa de la soberanía nacional, buscaba exigir la expulsión inmediata de los haitianos indocumentados que, según denuncian, están tomando control de esta demarcación.



El pronunciamiento del recién designado titular del Instituto Duartiano ha herido el sentimiento nacionalistas de muchos, por lo que no se hicieron esperar las voces que piden su destitución.



“Una corriente entre los dominicanos no quieren saber de los haitianos, eso es una situación difícil, porque Haití no se va a ir para ningún lado, esta isla está condenada o bendecida, tiene dos naciones de origen, cultura y costumbres totalmente diferentes”, señaló Julio Manuel Rodríguez Grullón.



Sus consideraciones rompen con la línea de un discurso nacionalista que tradicionalmente ha mantenido el organismo. En respuesta al malestar generado, el Instituto Duartiano convocó a sus miembros a la asamblea general extraordinaria que será efectuada el sábado 26 de abril del año en curso, a las 9:00 de la mañana, en el auditorio “Prof. José Joaquín Pérez Saviñón” de su sede.



Esto “a los fines de conocer la situación que se ha generado tras las reiteradas declaraciones públicas sobre la situación haitiana, formuladas por el presidente de la entidad Dr. Julio Manuel Rodríguez Grullón; y, en consecuencia, adoptar todas las providencias de lugar”, señala la convocatoria.



Firman la invitación los miembros de la Junta Directiva Nacional, constituida por Wilson Gómez Ramírez, vicepresidente; Jacinto Pichardo Vicioso, secretario general; José Pilía Moreno Duarte, tesorero; Víctor Zabala Sánchez, gobernador, y los vocales Dulce Rossó, Julia Danitza Feliz Feliz, Rafaela Mesa Simonó, Eduardo Gautreau De Windt, Robinson Cuello Shanlatte y Carmen Herrera Medrano.



Contra la oleada de críticas que ha generado el llamado a tolerancia del presidente del Instituto Duartiano, el jurista Ramón Antonio Veras salió en defensa del médico pediatra y calificó sus declaraciones como sensatas, realistas, humanistas y mesuradas.

Piden destitución de presidente de la entidad

Entre los que piden la dimisión del titular del Instituto Duartiano destaca el presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, tras considerar que Julio Manuel Rodríguez Grullón mantiene una postura antidominicana y da muestras de simpatía haitiana.



A las voces de rechazo se suma la deRafael Guillermo Guzmán Fermín, exjefe de la Policía Nacional y miembro del Instituto Duartiano.