Por segundo año, Just de Seguros Reservas y el Hospital for Special Surgery (HSS) realizaron panel sobre ortopedia con la intención de presentar las innovaciones y tendencias preventivas, diagnósticas y terapéuticas en términos de esta especialidad médica.



En esta oportunidad, el tema tratado fue: “Prevención y manejo de traumas y lesiones ortopédicas”.

El encuentro estuvo encabezado por los directivos de Seguros Reservas, Víctor Rojas, vicepresidente ejecutivo, Dr. Alejandro Cambiaso, especialista en Medicina Familiar y vicepresidente médico, y en representación del Hospital of Special Surgery, Emil Calcano, vicepresidente, jefe ejecutivo internacional.



Las ponencias del panel estuvieron a cargo de los especialistas del Centro Médico Dr. Nicholas Sama, cirujano ortopeda y codirector Centro West Palm Beach de HSS y del Dr. Alejandro González Della Valle, cirujano ortopeda y jefe del Departamento de Rodilla y Cadera del HSS. Al conversatorio se unieron el Dr. Héctor López, ortopeda y presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y traumatología (SDOT) y el Dr. Alejandro Cambiaso.



Este panel de expertos facilitó información confiable y actualizada, donde médicos locales e internacionales intercambiaron experiencias, respondieron preguntas y abordaron casos reales, resaltando la importancia de la medicina basada en la evidencia científica, protocolos centrados en el paciente y el uso correcto y personalizado de la tecnología e innovaciones médicas.



Desde el 2022, Seguros Reservas, a través de su Seguro de Salud Internacional Just, firmó un convenio con el Hospital for Special Surgery convirtiéndose en la primera aseguradora en América Latina en realizar un acuerdo directo para que sus asegurados tengan acceso a las atenciones especializadas de este centro, como tratamientos y cirugías ortopédicas y de medicina deportiva con los últimos avances y tecnologías.