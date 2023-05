Santo Domingo Este. – Presidentes de juntas de vecinos y dirigentes comunitarios se han querellado hoy a través de la procuraduría Fiscal de Gapre, en esa jurisdicción, contra el regidor de la Fuerza del Pueblo, Antonio Infante (El Poly), por supuestamente amenazar de muerte al también dirigente comunitario Daniel Manzanillo.

Precisaron que El Poly, quien es reincidente en esas acciones, infirió las palabras amenazantes contra Manzanillo, luego que el también comunicador realizara algunos comentarios sobre la situación que atraviesa el municipio Santo Domingo Este y la falta de responsabilidad por parte de algunos regidores, a través de un grupo de WhatsApp donde coincide con El Poly, lo que al parecer molestó al concejal.

Manzanillo, explicó que hizo referencia a unos comentarios que el regidor había externado contra el sector Villa Liberación, en esa demarcación y tras criticar la actitud del edil, el mismo reaccionó airado haciendo sendas advertencias al dirigente comunitario y mencionando al doctor Ricardo Nieves, así como al influencer Santiago Matías, “Alofoke”.

Tras depositar la querella ante la Fiscalía de Grape, Manzanillo responsabilizó a El Poly de lo que le suceda a él y su familia, tras las reiteradas amenazas enviadas vía un audio de WhatsApp del regidor.

El Poly dijo a través de un audio vía WhatsApp «Yo le digo a ese amigo que tiene que tener cuidado a la hora de mencionar mi nombre, porque, así como soy político todo el mundo sabe cómo responder, y cuáles son mis actuaciones» advirtió.

Insistió en que «A ese señor lo voy a buscar para que dé frente a mí me haga un debate y me hable de frente con la nariz puesta en la mía como le hice a Ricardo Nieves, como le he hecho a periodistas, fiscales y a todo el mundo, por lo que él, dijo en el chat, hay que ponerlo en su puesto y el que se refiere a mi yo lo busco donde quiera que esté, para que me lo diga de frente» dijo.

A la vez advirtió «En los próximos días a Alofoke ustedes verán lo que le va a pasar» refiriéndose al influencer Santiago Matias.

El regidor Antonio Infante concluyó en que “yo no armo debate vía chat con personas desconocidas pero mis tentáculos llegan a todas partes, así que mi querido usted no me conoce, el que quiere jugar conmigo tiene que prepararse porque lo voy a enfrentar no en los tribunales» sentenció el regidor.

Infante, es un dirigente político en la zona de Los Frailes, Santo Domingo Este, quien abandonó las filas del Partido de la Liberación Dominicana donde fue electo, luego pasó al Partido Revolucionario Moderno, la cual abandonó esa organización política y se juramentó en la Fuerza del Pueblo.

El Poly se ha caracterizado por los continuos debates tanto en la Sala Capitular, como en el municipio Santo Domingo Este, donde vive y se ha dado a conocer por las frecuentes invasiones de terreno en las proximidades de la avenida Las Américas, donde reside.