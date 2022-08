Email it

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) dejó implementado el “Plan de Ordenamiento Vial de San Cristóbal”.



Este plan contempla la puesta en funcionamiento de pares viales en el centro urbano, la instalación de calmado de tráfico, señalización de los puntos críticos y zonas escolares, así como la instalación de nuevos semáforos y la rehabilitación de los existentes.



En dicho plan, que además cuenta con el respaldo de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y otras instituciones del Gobierno central, se ha consensuado la implementación de esta primera etapa para gestionar la movilidad en la referida ciudad.



Durante su recorrido por San Cristóbal, el director ejecutivo del Intrant, Hugo Beras, dijo que “en el marco de llevar una política pública nacional coherente, se trabaja en estructurar en las diferentes ciudades sus planes de movilidad urbana sostenible y, como parte de estas acciones por parte del Gobierno, se ha priorizado y trabajado con los munícipes este plan para la ciudad de San Cristóbal”.



A partir de estos datos, se destaca la rehabilitación acorde con el nuevo plan de circulación vial de los semáforos de: Carretera Sánchez (C/ Padre Borbón) – C/ Proyecto Los Nova, Carretera Sánchez Vieja – C/ Fernando Lapaix y Av. Libertad – Carretera Sánchez, sostuvo el funcionario. De igual modo, Beras puntualizó que se cumplió con la instalación de dos nuevos semáforos, uno en las calles Padre Borbón y General Cabral y el otro en el cruce de Sabana Toro con carretera La Toma.



“Estamos materializando el compromiso que el Presidente hizo en un consejo de gobierno en esta ciudad, dejando hoy iniciada la señalización vertical y horizontal”, refirió Beras, al tiempo de anunciar que hay un plan muy puntual para lograr eliminar los puntos críticos donde accidentes dejan lesionados y lamentables muertes.