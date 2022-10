Email it

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), informó ayer que han sido fiscalizados 240 conductores en las cuatro demarcaciones del Distrito Nacional donde se está implementando el proyecto piloto ‘’Paquéate Bien’’.



La entidad indicó que de la referida cantidad de conductores, el 80 % han retirado sus vehículos.

Durante un recorrido, un equipo de elCaribe observó como en la José Amado Soler, una de las calles intervenidas por el piloto, una grúa del Intrant remolcó un vehículo que violó las disposiciones del organismo.



Asimismo, en ambos lados de la vía, se encontraban parqueados al menos una docena de vehículos que según el agente de la Digesett actuante serían llevados uno por uno al centro de retención.



Daris Terrero, director de comunicaciones del Intrant, sostuvo que entiende que la iniciativa tiene un gran respaldo por parte de la ciudadanía y que este plan contribuirá significativamente en la fluidez del tránsito.



Plan de registros de motocicletas



El funcionario explicó que el país cuenta con una parque de más de 2 millones de motocicletas y solo 658 mil han acogido al llamado de registro del referido transporte.



‘’Aprovecho para aclarar que no es verdad, el rumor de que se requieren varias licencias para usuarios con múltiples motocicletas, es una licencia única de categoría 1 para motores’’ indicó Terrero.



Al referirse a los plazos para retirar los vehículos, tanto automóviles como motocicletas, dijo que la Ley 63-17, faculta a las entidades estatales encargadas retener los vehículos en periodo de 90 días.



Aclaró que de no ser retirados en el plazo correspondiente, entonces serán subastados y los que no están en condiciones de circular, pasarán a ser triturados.