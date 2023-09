La presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres, Janet Camilo, asistió el pasado miércoles al Congreso del Estado México, donde participó del foro Avances y Retos para Lograr la Igualdad de Género.



Camilo compartió su perspectiva sobre los desafíos a los que se enfrentan, actualmente, las féminas en el ámbito político.



Afirmó que los gobiernos y partidos políticos de Latinoamérica y el Caribe han asumido importantes compromisos referentes a los derechos de las mujeres; pero, pese a ello continúa siendo un desafío construir políticas públicas que garanticen una igualdad real y la paridad.



La exministra de la Mujer invitó a las féminas a integrarse a la política para demostrar que también tienen la capacidad de hacer grandes aportes a la sociedad y dirigir el destino de la nación; igualmente, a realizar alianzas estratégicas con los hombres porque de eso se trata, de ir juntos en igualdad de condiciones.



“Vengo a invitarles a que con fuerza y valor sigamos construyendo un camino hacia la igualdad, pero no solas, porque la igualdad no se logrará sola; necesitamos que los hombres nos acompañen en esta lucha por un mundo inclusivo y justo” expresó Camilo.



La también aspirante a la Alcaldía del Distrito Nacional, fue enfática al reiterar que esta es una lucha sin banderas políticas por la igualdad en el mundo e invitó a las mujeres a mantenerse unidas por la causa. “Solas somos invisibles, pero juntas somos invencibles”.



La Internacional Socialista Mujeres



Es una organización no gubernamental con estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. En la actualidad se cuenta con 115 entidades asociadas en todo mundo.



Sus principales propósitos y objetivos son promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, también, combatir toda clase de discriminación contra estas.