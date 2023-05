El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, exhortó a las mujeres que luchan por el liderazgo paritario a continuar batallando en equipo y acompañadas de instituciones fuertes en la persecución de sus derechos y garantías.



Jáquez hizo la exhortación durante la clausura de los trabajos de la II Cumbre Internacional de Mujeres Políticas, bajo el lema “Liderazgos políticos por una representación paritaria”, organizada por la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de esa institución”.



El presidente del Pleno de la JCE dijo que a pesar de las batallas y los tropiezos que desde hace muchos años libran las mujeres en pos de una democracia paritaria.



“Cada paso construye caminos condenados a llegar sí o sí a la democracia paritaria. Mujeres, no caminen solas, caminen con equipos; pero tampoco caminen sin hombres, los hay de este lado; pero tampoco sin instituciones democráticas, como la JCE”, dijo Jáquez



Indicó que las mujeres no pueden transitar ese camino solas, pero tampoco camino sin hombres ni instituciones fuertes sólidas y democráticas como la Junta Central Electoral y como muchas otras del país y del mundo que están de este lado de esa batalla, donde las mujeres abogan por que se les considere iguales al hombre, no solamente en el papel sino en los hechos.



“Un equipo no se abandona, un equipo no juega solo. La única aspiración individual de la mujer política reitero, la única aspiración individual de la mujer debe ser la aspiración colectiva de un pacto social con un objetivo común, que es romper esas barreras que no son de hoy ni de ayer sino de muy lejos”, dijo Román Jáquez.



Pacto por una democracia paritaria



El presidente del órgano administrador de elecciones enfatizó que desde la JCE se continuará apostando y defendiendo un nuevo pacto social por una democracia paritaria.



En ese sentido el presidente de la JCE leyó el preámbulo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactado el 5 de septiembre de 1791 por la escritora francesa Olympe de Gouges, parafraseando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada el 26 de agosto de 1789, el texto fundamental de la Revolución Francesa. Se trata de uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación con los varones.

En el 81 aniversario del sufragio femenino

El presidente de la JCE, Román Jáquez felicitó a la Comisión de Igualdad y Género, que es coordinada por la magistrada miembro titular del Pleno, Patricia Lorenzo, por el trabajo realizado en la organización de la II Cumbre de Mujeres Políticas celebrada en el Hotel Sheraton de la capital.



Este evento fue celebrado en el marco del 81 aniversario del Sufragio Femenino, constituido como derecho humano universal.