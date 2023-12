El ex vicecanciller de la República y experto en asuntos internacionales, licenciado Jatzel Román, advirtió que Haití envía un mensaje funesto al no disculparse de manera clara, precisa e inequívoca con República Dominicana, por el ingreso ilegal de policías del vecino país para dispersar un mercado informal entre dominicanos y haitianos en la frontera con Dajabón.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, afirmó que República Dominicana nunca tolerará que haitianos entren al territorio de la manera en que lo hicieron policías de esa nación.

“Sigue siendo altamente preocupantes porque si no hay un régimen de consecuencias, si no hay un régimen de sanciones y no hay una disculpa clara, precisa e inequívoca por parte de la escasa institucionalidad haitiana, pero existente institucionalidad haitiana, entonces eso envía un mensaje funesto para el resto, y es lo que está exigiendo República Dominicana”, subrayó.