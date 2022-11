Miami.- El vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), Jatzel Román, resaltó la importancia de una sociedad libre como base de la prosperidad.

“Vengo de República Dominicana, país que hoy día se ha convertido en un faro de optimismo en la región por su estabilidad democrática y altos niveles de crecimiento. Eso tiene mucho que ver con lo que hoy nos reúne aquí, el crecimiento en libertad, pues no puede haber desarrollo real donde no hay una democracia sólida.” manifestó Román.

Román participó como exponente durante el VII Diálogo Presidencial organizado por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en el Wolfson Campus del Miami Dade College.

Este encuentro se abordaron temas como la volatilidad e incertidumbre que se vive en Iberoamérica, poniendo énfasis en la importancia de apoyar gestiones basadas en valores institucionales.



“Estuve presente en la primera reunión de este grupo en abril de 2015 y si bien pareciera que hoy nos encontramos en un momento peor que hace 7 años, estamos llenos de optimismo vemos una mayor fortaleza de nuestras ideas junto a un activismo considerablemente más sólido. No se trata solo de ganar elecciones pues los autoritarios nunca se rinden, el compromiso es estar siempre presente en todo escenario para dar la batalla tanto en las urnas como en los corazones.” concluyó el dominicano.



Román, quien forma parte de la iniciativa Generation Democracy del Instituto Republicano Internacional (IRI) con sede en Estados Unidos, ha sido director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLAC), Vicepresidente global de la International Young Democrat Union (IYDU), becario de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania y de la John McCain Fellowship for Freedom.



IDEA Democrática, que reúne a 36 ex gobernantes de España y las Américas, tiene como Secretario General al académico venezolano y ex Ministro de Interior, Asdrubal Aguiar. El CAPP fue fundado en 2007 por Víctor -Ito- Bisonó Haza como plataforma para la elaboración, discusión y promoción de políticas públicas tendientes al desarrollo.

El evento, realizado en el marco de la Cátedra Mezerhane Endowed, fue inaugurado por la Vice Gobernadora del Estado de la Florida, Jeanette Núñez.



El encuentro contó con la participación de los expresidentes Mauricio Macri de Argentina; Tuto Quiroga de Bolivia; Iván Duque de Colombia; Miguel Rodríguez de Costa Rica; Jamil Mahuad de Ecuador; José María Aznar de España y Vicente Fox de México.