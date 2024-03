Madrid. Una comisión de la Junta Central Electoral (JCE) llevó a cabo reuniones de trabajo en Europa con representantes de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), de las Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE).



Estos encuentros se realizaron en Madrid, Barcelona y Valencia, en España; Milán, en Italia; Zúrich, en Suiza; así como en localidades de Holanda, de cara a la preparación del voto en el exterior que aplica para los niveles presidencial y de diputados del exterior.



La comisión estuvo integrada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo; por los miembros titulares Dolores Fernández y Samir Chami Isa; los directores Well Sepúlveda, del Voto en el Exterior; Mario Núñez, de Elecciones; Lenis García, de Partidos Políticos; Jhonny Rivera, de Informática; y Lourdes Tiburcio, asistente de la miembro titular Fernández Sánchez.



Durante estos encuentros, que iniciaron en Suiza, el presidente de la Junta Central Electoral llamó a los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior e inscritos en el padrón de electores a “elegir ir a votar el próximo 19 de mayo”.



Sobre el derecho al sufragio de los dominicanos y dominicanas residentes en el extranjero establecido en el artículo 110 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, Jáquez Liranzo resaltó la importancia de ejercer el sufragio.



“De nada sirve tener ese poder si no se ejerce. Hay que votar, hay que votar por la patria que llevas dentro, que fue un eslogan que nos dio mucho resultado porque llevamos el empadronamiento del exterior de unos 500,000 a 863,000 dominicanas y dominicanos”, exhortó Jáquez Liranzo.



Explicó que la JCE se ha preocupado por realizar un proceso electoral íntegro, transparente, justo, en equidad y seguro y que, por eso, es importante que la ciudadanía razone sobre la trascendencia del poder de elegir.



“Porque al elegir ir a votar elegimos democracia. Y es que cuando elegimos participar, se ejerce un derecho y se ejerce un deber. Hay que elegir votar este 19 de mayo porque si no lo hacemos estamos cediéndole a otro que sí lo hace… ese poder”, manifestó.



Reiteró que “elegir votar es el poder más contundente que le da la democracia a quien elige sufragar”, por lo que recomendó a dominicanos y dominicanas en el exterior a que este próximo 19 de mayo “elijan votar”.



Voto en el exterior es una conquista de la democracia



Durante este recorrido el presidente de la JCE expresó a los presentes que a cien años de haberse realizado las primeras elecciones en República Dominicana, hay que tener en cuenta que el voto en el exterior es una conquista de la democracia y que cada día debe fortalecerse y garantizarse.



“El poder que significa el voto en el exterior para la República Dominicana. Lo primero es, que una conquista democrática que no se puede retrotraer por nada”, dijo Jáquez Liranzo durante su presencia en Valencia, donde destacó que esta localidad era un referente de participación



En el desarrollo de la jornada de trabajo en Europa, además del presidente de la JCE, los miembros titulares Dolores Fernández y Rafael Chami Isa; así como los directores de Partidos Políticos, Lenis García; del Voto Dominicano en el Exterior, Well Sepúlveda; de Informática, Johnny Rivera; de Elecciones Mario Núñez; agotaron sus respectivos turnos para orientar y motivar sobre la importancia del voto en el exterior.

Agenda de trabajo en Europa de cara a comicios

La jornada de trabajo de cara a las elecciones del 19 de mayo en Europa empezó con los encuentros el pasado domingo 17 de marzo en Zúrich, Suiza; para luego desplazarse el lunes hacia Milano, Italia; el miércoles estuvieron en Holanda; para finalizar en España, visitando Madrid y Barcelona.



Durante la estancia en Madrid, además de los talleres de capacitación y de las reuniones con los miembros de las OCLEE, de las OSE, así como también con presidentes, secretarios y delegados políticos, la comisión de la JCE sostuvo un encuentro con el embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, para tratar temas relacionados con el proceso electoral de mayo.



Además, la comisión de la JCE realizó una visita al cónsul dominicano en Madrid, Miguel Vásquez Peña, con quien conversó sobre el montaje del proceso electoral de este 19 de mayo



Entre otros encuentros que rindieron también sus frutos, el pasado martes 26 de marzo, el presidente de la JCE firmó un acuerdo de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid, representada por Rafael Rubio, director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia de la casa de altos estudios.