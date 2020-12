Jean Alain dice “Yo estoy aquí y aquí me quedo”

“Yo estoy aquí y aquí me quedo”, dijo ayer el exprocurador genral de la República, Jean Alain Rodríguez, tras ser abordado sobre su presunto viaje a Francia.

Rodríguez explicó que en ningún momento pensó irse de viaje al referido país, como sugiere una fotografía que circuló en las redes sociales y que desató versiones de que buscaría asilo.

Dijo que no tiene impedimento de salida judicial del país, debido a que ningún juez ha emitido esa resolución.

“Sobre Francia, en ningún momento he pensado ir. Yo no he tomado vuelos ni mucho menos. No tengo casa allí ni tengo nada que buscar ahí. Lo único que tengo con Francia es que hace 20 años estudié en ese país”, enfatizó Jean Alain, tras ser abordado por medios de comunicación en las afueras de la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.

Aclaró que la foto que circula corresponde al 29 de septiembre del presente año y no a días recientes.

Al preguntarle sobre las investigaciones que se están llevando a cabo por el Ministerio Público y el apresamiento de 10 exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina dijo estar “muy tranquilo”.

“Yo estoy muy tranquilo y dispuesto a atender cualquier llamado de cualquier autoridad para cualquier tema. Solamente hay que llamarme y con muchísimo gusto ahí me presento”, manifestó el exprocurador.