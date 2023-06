El destacado comunicador y analista meteorológico Jean Suriel se describe a sí mismo como una persona de sangre dulce, positiva, propositiva y constructiva, y destaca la influencia de sus abuelos en su desarrollo personal.



Criado en un ambiente caracterizado por la amabilidad, la honestidad y el altruismo, Jean absorbió estas cualidades y las manifiesta en su vida cotidiana: “Mis abuelos eran personas amables, honestas, de buen sentir, se entregaban a los demás con un sentir altruista muy elevado” expresó.



En una entrevista en el programa “Siendo Honestos” de Katherine Hernández, Jean Suriel compartió los aspectos claves de su vida y su camino desde el seminario hasta su actual profesión y sobre la difusión de mensajes constructivos y edificantes, afirmó que siempre fue un joven pacífico, positivo, idealista y soñador, y ha mantenido esa línea a lo largo de su vida. “Siempre fui un chico muy pacífico, positivo, idealista y soñador, nunca dejé de serlo, desde pequeño he mantenido esa misma línea” apuntó.



En su transición del seminario a la carrera de comunicador, el joven compartió que debido a su crianza en una familia católica con una fe ferviente, admiraba a los sacerdotes en su juventud y sintió vocación por el sacerdocio a muy temprana edad, camino que tomó un giro inesperado cuando tras enfrentar un problema de salud relacionado con el estrés y la ansiedad, tuvo que tomarse un año sabático.



Fue durante este tiempo cuando descubrió que su vocación ya no estaba en el sacerdocio, concluyó sus estudios de filosofía y posteriormente se posicionó en los medios de comunicación, donde encontró una nueva forma de ejercer su compromiso y responsabilidad, al considerarlo un sacerdocio en sí mismo.



En un abordaje diferente sobre algunos aspectos de su vida personal y profesional, el meteorólogo cita temas como la responsabilidad que conlleva trabajar en redes sociales y cómo esto se relaciona con su compromiso de ofrecer una educación de calidad, entiende que las palabras y acciones negativas pueden tener un impacto perjudicial, especialmente en los niños que siguen su trabajo.



En cuanto a su decisión de convertirse en el hombre del tiempo, desafiando los estereotipos de género asociados con su papel, destacó cómo el enfoque actual de algunos medios de comunicación ha desviado la atención de la información meteorológica hacia la apariencia física de los presentadores, en lugar de priorizar la transmisión precisa de los fenómenos climáticos “eso en este tiempo se ha desvirtuado, no para ver la información meteorológica sino para ver cómo está vestida la chica del tiempo, que traerá hoy, que mostrará hoy” apuntó.



Sobre el cambio climático en República Dominicana y el mundo, Jean enfatizó que ningún país está completamente preparado para los desafíos que éste plantea y citó algunos ejemplos como los incendios forestales en Estados Unidos y las inundaciones en República Dominicana para ilustrar la urgencia de abordar este problema global.



En cuanto a su carrera profesional, Jean Suriel reveló que ha recibido múltiples ofertas de trabajo en el extranjero, incluso de Estados Unidos y Venezuela.



Sin embargo, expresó su compromiso y apego a la tierra que lo vio nacer, señaló que ha decidido quedarse en la República Dominicana debido a su deseo de contribuir con su experiencia y conocimientos en beneficio de su país.



En cuanto a su posible incursión en el ámbito gubernamental, Suriel aclaró que ha recibido ofertas de varias administraciones, pero que aún no es el momento debido a su deseo de fortalecer su carrera en los medios de comunicación y que si asumiera algún cargo lo hará con la intención de desempeñar un papel positivo a nivel nacional “no es el momento todavía, ya cuando podamos entender de que si vamos a hacer un rol totalmente positivo a nivel nacional desde una posición pública, entonces ahí podría asumir un cargo como Director del Instituto Dominicano de Meteorología” enfatizó.