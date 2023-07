Email it

LOMA DE CABRERA»-Antes de morir, sufrir una enfermedad que me convierta en “vegetal” mis deseos son el presidente Luis Abinader me reconozca mis años en servicio y perseverancia que he tenido en el Cuerpo de Bomberos en Loma de Cabrera, provincia Dajabón».

Con 64 años siendo miembro y dirigiendo ese organismo; 87 años de edad; intervenido en tres ocasiones, dos de ellas de la vista y una de la próstata, donde Justiliano de la Rosa Rodríguez, espera el “milagro de Dios” y la solidaridad del presidente Luis Abinader lo reconozcan otorgando una buena pensión.

De la Rosa Rodríguez nativo del paraje La Ceiba de Loma de Cabrera, padre de nuevo hijos, cifra esperanzas, el presidente Luis Abinader escuche y analice el clamor que formula.

Insistió reconocimiento deben hacerse a las personas en vida, jamás al enfermar y quedar un vegetal y menos después que mueren.

Anhela ver cristalizado la extensión y decisión del jefe de Estado lo pensione de manera justa antes de morir, enfermarse a invalidarse, en el entendido conocer el trabajo de bombero debería ser algo digno y decoroso, por ser un oficio peligroso y riesgoso.

Más en su caso por su avanzada edad, dolencias corporales, condiciones, eventos de salud por las que ha tenido que pasar, y aún, no ha dejado de desempeñar la función en el Cuerpo de Bomberos y de manera decorosa.

Admite lo complejo que es la labor de ser bomberos por los riesgos que implica defendiendo bienes y propiedades ajenas.

Explica su vida ha sido ser auténtico bombero, “héroe en ocasiones sin ser reconocido”.

Por Marcelo Peralta