Ministra afirma que las mujeres necesitan un código penal garante de los derechos humanos

“Es un tema que siempre va estar presente porque las mujeres nunca vamos renunciar al sagrado derecho a tener un código penal que se haga garante de nuestros derechos humanos”, fueron las palabras de Mayra Jiménez, al referirse al tema de las tres causales, que ha vuelto a ponerse en la palestra.



La ministra de la Mujer afirmó que la República Dominicana necesita un Congreso que comprenda que las mujeres necesitan un código penal garante de los derechos humanos de las mujeres y que eso no es posible con una legislación que no reconozca que tenemos potestad para decidir cuándo nuestras vidas están en riesgo.



En ese sentido, Jiménez continuó diciendo que no es orgullo decir que en esta nación no hay ningún eximente que permita la interrupción de un embarazo, resaltó que solo hay cuatro países en el mundo que no permiten ningún tipo de excepción y entre esos está la República Dominicana.



Estas declaraciones vienen a raíz de la primera jornada de entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional (TC), que comenzó el 27 de noviembre con la evaluación a 16 de 115 postulantes, en las que fueron evaluados los entrevistados sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, específicamente en el tema de las tres causales, cuestionarlos sobre sus puntos de vista conforme con la Constitución de que el embarazo sea interrumpido cuando este es fruto de incesto, violación o la madre se encuentra el peligro de muerte.



Jiménez habló antes de dar apertura ael Foro: “Hacia marcos legales para la protección frente a la violencia contra las mujeres”, realizado en el hotel Catalonia de la avenida George Washington en Santo Domingo.



En este ambiente, la ministra declaró que la incidencia de la violencia contra la mujer está en un 10% por debajo, exactamente a la misma fecha del día de ayer que fue la última vez que lo revisé, con respecto al año 2022, y “creo que esa es la buena noticia”, dijo.



Violencia



De igual manera,Jiménez afirmó que hoy en día hay mucha más conciencia de que hay que cerrar filas para combatir el flagelo de la violencia con la mujer.



Añadió que las provincias con mayor incidencia de violencia contra las mujeres son el Gran Santo Domingo, Puerto Plata y San Cristóbal. Explicó que a casi un mes de que se acabe el año, sus expectativas como ministra es que bajen los casos con relación al año 2022. Porque la tendencia de violencia va a la baja, no obstante resaltó que en las últimas dos décadas es una problemática que ha sido muy agravada en el país.



En el marco de las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ministerio de la Mujer realizó el Foro: “Hacia marcos legales para la protección frente a la violencia contra las mujeres”, con el objetivo de conocer propuestas para fortalecer los marcos legales del sistema de protección y respuesta de la violencia contra las mujeres.

Participantes en el foro sobre la mujer.

Foro aborda protección a las mujeres

En el foro se desarrollaron paneles para debatir temas como las perspectivas y avances legislativos en el abordaje integral de los sistemas de protección y violencia contra las mujeres.



Igualmente, se resaltó que desde diciembre del 2022 fue sometida por el Poder Ejecutivo la propuesta de Ley Orgánica Integral de Prevención, Atención, Persecución, Sanción y Reparación, para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres que, como parte de sus objetivos, tipifica y sanciona el acoso en sus diferentes ámbitos para superar la limitante actual, que solo lo reconoce en su manifestación sexual.

El acto contó con la presencia de diferentes organizaciones e instituciones de todo el país.