Email it

Las lluvias del pasado viernes que hicieron colapsar las calles de Santo Domingo y el Distrito Nacional han provocado hasta el momento cuatro víctimas mortales y dos desaparecidos, lo que ha puesto en tela de juicio el sistema de drenaje pluvial del área metropolitana de República Dominicana.

Jochy Batista y Luisinky Mojica son dos de los desaparecidos que están siendo buscadas desde que sus rastros se perdieron en medio de la lluvia.

De acuerdo con informaciones de la familia, Jochy se trasladaba en un vehículo junto a su esposa, Raisa Díaz, en las inmediaciones de un centro comercial en la avenida John F. Kennedy.

Como el tráfico provocado por las fuertes lluvias no les permitía avanzar, el decidió bajar del automóvil y caminar a su casa hacia Arroyo Hondo, porque su hija de 12 años estaba sola en la casa.

«Al ver que le llegaban videos de que aquí… porque fue justamente allá afuera lo de la garita, que se voltearon dos furgones. Entonces no había luz, no había línea telefónica, él se desesperó y dijo: ‘yo me voy a ir a pie’», describió su esposa.

Jochy Batista se llevó consigo su teléfono móvil, que ya se le estaba descargando. Yanna indicó que lo han llamado, pero el teléfono parece estar apagado, además de que su último acceso a la aplicación de mensajería fue a las 7:41 de la noche.

El delivery perdido

Luisinky estaba con sus compañeros, estos contaron a su madre que estuvieron juntos hasta la mencionada hora cuando el joven salió con destino a Arroyo Hondo para hacer una entrega.

Indica su madre, que el joven se desplazaba en una motocicleta marca Bajaj, modelo platina 100ES, placa K1841994 color negro.

Contactos

José Antonio Batista Polanco, de 49 años, y de 5 pies y 11 pulgadas, iba vestido con una camiseta roja y unos pantalones jeans. En caso de haberlo visto, por favor llamar al 809-847-0102.

Luisinky vestía con Jaque gris, jeans azul y tenis.Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse a los teléfonos 809-601-9160 y 829-276-6879.