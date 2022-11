Reportan como desaparecido a Jochy Batista tras inundaciones

Familiares y amigos de José Antonio Batista Polanco, mejor conocido como Jochy, lo han reportado como desaparecido, desde que ayer alrededor de las 7:00 de la noche no logran dar con su paradero.

De acuerdo coninformaciones de la familia, Jochy se trasladaba en un vehículo junto a su esposa, Raisa Díaz, en las inmediaciones del centro comercial Ágora Mall, en la avenida John F. Kennedy.

Como el tráfico provocado por las fuertes lluvias no les permitía avanzar, el decidió bajar del automóvil y caminar a su casa hacia Arroyo Hondo, porque su hija de 12 años estaba sola en la casa.

«Al ver que le llegaban videos de que aquí… porque fue justamente allá afuera lo de la garita, que se voltearon dos furgones. Entonces no había luz, no había línea telefónica, él se desesperó y dijo: ‘yo me voy a ir a pie'», describió su esposa.