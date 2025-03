Robótica La creatividad, la innovación y el trabajo en equipo orientado a la búsqueda de soluciones para los desafíos de este tiempo se pondrán de manifiesto este jueves 3 de abril en la Competición Regional Buckeye Robótica FIRST, en Cleveland, Ohio, Estados Unidos.



La República Dominicana participará en este evento internacional y estará representada por un dinámico grupo de estudiantes de 21 integrantes del centro educativo Saint Michael’s School.



El equipo 7717, Steam Punks, dedicó más de 400 horas de trabajo a la construcción y programación del robot “Octopus Prime”, diseñado para recolectar microplásticos de las costas y demás cuerpos de agua, una creación innovadora que engancha en la línea de la temática de la competición que este año está dedicada a la protección de los océanos.



Estos jovencitos con edades comprendidas entre 14 y 16 años buscarán destacarse y poner en alto al país entre más de 1500 estudiantes de secundaria, además de cientos de voluntarios y mentores, en un torneo donde se pondrá a prueba la eficacia de sus innovaciones y el poder de la colaboración.



Se trata de un evento de alta tecnología donde equipos de estudiantes y profesionales de la industria trabajan juntos para resolver un problema de diseño de ingeniería de forma intensa y competitiva.



El Buckeye Regional es sólo una de las casi 200 competencias FIRST que se llevarán a cabo en todo Estados Unidos y alrededor del mundo durante la temporada 2025. En la Competencia de Robótica FIRST participarán 56 equipos registrados para competir en la 26 va edición del Buckeye Regional donde debutarán cerca de 60 robots de maño industrial.



Durante los últimos siete años, el colegio Saint Michael’s School ha trabajado arduamente para construir robots con un enfoque especial en desarrollar habilidades en los estudiantes, tales como trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento crítico y resolución de problemas.



El equipo de estudiantes dominicanos, representados por los jóvenes Giancarlo Viñas, Sara Cabrera y Sigmund Freund, habló de su experiencia y de las expectativas en esta competencia en el programa Despierta con CDN 37.



Giancarlo Viñas, capitán del equipo, destacó la relevancia de este evento para despertar el interés de los jóvenes en temas de ciencia y tecnología. Entre sus funciones está encargarse del business o negocios del proyecto. Reconoce que la creación de este tipo de robot “cuesta mucho dinero”.



Según Sigmund Freund, uno de los jóvenes que “tendrá el control” del robot en la exhibición internacional de robótica, desde enero este equipo de estudiantes trabaja día, noche y fines de semanas para crear a Octopus Prime y dar lo mejor en el importante evento. “Hemos puesto mucha dedicación y esfuerzo en eso y esperamos no sólo un premio, también aprender mucho allá en Cleveland y que nos vaya lo mejor posible”, expresó. Estos adolescentes tendrán que demostrar que durante este tiempo de preparación se han ejercitado en liderazgo y trabajo en equipo, puntos que también serán evaluados. “Todos en el equipo tienen un rol, se especializan en diferentes áreas, por ejemplo programación, mecánica, eléctrica, patrocinio, media y trabajo con la comunidad”, dijo.

Robot “Octopus Prime”

Un trabajo en equipo guiado por mentores

Sara Cabrera forma parte del equipo, en el que participan ocho chicas, además de las mentoras a quienes, dice, admira. Se refiere a Marcelle Alburquerque, Josefina Padilla, Daniel Pereyra (programación) y Gustavo Ripoll (mecánica y electricidad). Uno de los desafíos presentados en la confección de este robot, según cuenta Sara, fue el de volverle a colocar los cables para así garantizar la seguridad de quienes entren en contacto con el aparato a modo de evitar desagradables descargas eléctricas.