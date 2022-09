Email it

Juristas explican cómo se vulneran los derechos de los imputados y afectan al Ministerio Público y a los jueces

Juristas con especialidad en derecho penal y constitucional advierten del peligro y riesgo que representa para las partes envueltas en los procesos judiciales la manera en que ha aumentado el fenómeno de los juicios mediáticos, responsabilizando de esto a la ciudadanía y a los medios de comunicación.



Nassef Perdomo, Carlos Balcácer y Miguel Valerio, al participar del panel procesos judiciales mediáticos y el respeto al debido proceso, realizado en el programa Despierta CDN, se refirieron a los problemas de los inocentes o culpables, así como del Ministerio Público y los jueces cuando los expedientes acusatorios o actuaciones procesales son ventilados en la prensa y las redes sociales.



“El Ministerio Público cumple su función de acusar, lo que no podemos hacer como sociedad es adelantar el juicio y eso es lo que aquí estamos haciendo. Hemos creado, y de eso somos responsables todos los ciudadanos y en mayor medida la prensa, un clima en el cual antes de que el Ministerio Público proceda formalmente, ya solamente hay una solución aceptable y eso es violatorio de los derechos de cualquier persona en particular”, refirió Perdomo.



Añadió que esa situación crea un sistema en donde lo que se va hacer los palacios de justicia no es la búsqueda de la justicia “sino una especie de teatro de mimos, donde la gente cumple con ciertas cuestiones y se supone que tiene que salir culpable”.



“Y eso ha afectado a los imputados, ha afectado la labor del Ministerio Público y ahora, como vimos, parece que va afectar a los jueces porque ahora vemos que hay gente que los mandan a cazar, en términos de reprocharle públicamente”, puntualizó



Para Carlos Balcácer. el fenómeno reciente de la digitalización es una estructura que ha llegado al mundo para “vilipendiar” a una persona que se coloca en tránsito de una investigación, cuando ni siquiera se ha presentado una acusación.



El jurisconsulto sostuvo que el mal llamado populismo punitivo crea una gran atención en el morbo, ya que es la parte deleitosa del derecho procesal penal, sobre todo cuando hay rostros y figuras acusadas. “Entonces, cuando se transita eso, y no tenemos en principio una regulación, porque fracasó la intención del Gobierno en cuanto ponerle cintura a ese tipo de libertinaje, vemos algunos periodistas irresponsables, entre ellos algunos que quieren engancharse a abogados después de viejos sin tener la humildad de acudir a una universidad en hora de la noche. Entonces, agarran tu honra, de 30 o 40 años de trabajo, y la colocan a rodar en estos menesteres”, planteó.



El veterano abogado penalista sostuvo que esta situación se produce como consecuencia de la ausencia de un instrumento punitivo y represivo contra el profesional de la comunicación que se dedica a dañar honra y moral de las personas.



Ministerio Público sería responsable



Balcácer entiende que el Ministerio Público es el mejor aliado de esta problemática, pese a que es el órgano que está llamado a representar el interés social.



“El Ministerio Público se ha inscrito en lo que se llama una especie de ficción, o sea, entiende que con un aporte probatorio para solicitar medidas cautelares a un juez coordinador de la instrucción, piensa que ese solo caudal probatorio únicamente para tener autorización de hacer persecuciones punibles, implica de por sí una presunción de culpabilidad o responsabilidad”, enfatizó.



Manifestó que se trata de un drama que se ha instalado como parte de la estructura digital que en la actualidad está viviendo el mundo, porque República Dominicana conoció la separación del derecho penal y el procedimiento penal gracias a los códigos napoleónicos de 1884.



Al ser preguntado de las medidas que se deben tomar para limitar la actuación de los medios de comunicación en los procesos penales, el abogado penalista Miguel Valerio respondió que es imperativo preguntarse, qué tanto el juicio mediático afecta el concepto material y procesal del Derecho Penal que se llama presunción de inocencia.



Deploró que en redes sociales se hiciera viral la publicación de una fotografía del magistrado Delby Timoteo Peguero, acompañada de un texto que decía: “¡Maten al juez!” por el hecho de que este variara la prisión preventiva a Alexis Medina, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Wacal Bernabé Méndez, por arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y grillete electrónico.



Aunque dijo que la decisión del tribunal afectó a uno de sus clientes involucrados en el proceso, el jurista explicó que la sentencia del magistrado Timoteo fue dictada en Derecho, debido a que la ley ordena el cese de la prisión preventiva, en los casos declarados complejos, a partir de los 18 meses.

Echar el pleito en todos los escenarios

Valerio refirió que tiene diferencias de criterios con muchos colegas suyos debido a que él es un abanderado de que el pleito hay que echarlo en los tribunales, en los medios, en las redes y en cualquier terreno que sea necesario, porque, según su parecer su deber deontológico es únicamente con el cliente. “Hay que tener la legitimidad y fortaleza de un cliente. Debemos saber la presión que siente un abogado, porque se estigmatiza a algunos juristas por defender a un imputado, una cosa absurda”, expresó. De su lado, el especialista en Derecho Constitucional, Nassef Perdomo, llamó a respetar los derechos fundamentales y el debido proceso de las personas que son procesadas o investigadas por la comisión de algún delito penal.