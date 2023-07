Email it

Santo Domingo.- Cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) retomó el poder en el año 2004 halló la deuda externa del país en 9 mil millones de dólares y a su salida dejó esa deuda en casi 44 mil millones de dólares, expresó el diputado de Peravia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar, al hablar de los constantes préstamos que ha tomado el actual Gobierno.

“Cuando llegué a este Congreso Nacional en el año 2016, con el país gobernado entonces por el Partido de la Liberación Dominicana y anteriormente por el líder de ese partido que hoy forma parte de una organización, llegué con los siguientes números: El PLD retomó el poder en el año 2004 y encontró la deuda externa del país en 9 mil millones de dólares y a su salida del gobierno del PLD de los dos colores del verde y el morado, esa deuda externa estaba llegando casi a los 44 mil millones de dólares”, resaltó.

El funcionario del partido blanco con azul indicó que lo más importante de los préstamos que se toman es el uso que se les da, sobre todo que sean destinados a obras de bien social.

“Y no hay que preguntar si era necesario tomar o no prestamos en ese momento, sino, que lo que hay que prestarle atención es al destino que se les da a esos recursos que se toman por parte del Estado dominicano y los resultados que obtiene el pueblo en beneficio de la ejecución de esos recursos. Recuerdo estando sentado aquí que tuvimos que ver nosotros como bloque pasar prestamos hasta para si llovía, si había amenaza ciclónica, si había posibilidades de terremoto, hasta para eso tomaban empréstitos”, dijo.

Reveló que en muchas ocasiones esos préstamos ni se justificaban y no llegaban a su destino final o para los motivos que eran tomados, “Porque ya no encontraban justificación para hacerlo, y cuando usted se iba a la ejecución de esos empréstitos tomados, usted se daba cuenta que real y efectivamente eso no llegaba a su destino final”, reveló.

Expresó el también dirigente político y aspirante a Senador por el PRM en la provincia Peravia, que hay una gran diferencia entre los préstamos que se aprobaban en los gobiernos de los partidos de los “dos colores” y con los actuales del gobierno del presidente Luis Abinader.

“La diferencia que tenemos hoy con esa gestión de 20 años no es cuánto tomó cada quién, es el destino que se les da. ¿Y lo que había que preguntarles a los amigos del PLD y de la Fuerza del Pueblo que hoy se han referido al tema por qué ellos celebraban tanto en eso 20 años cada vez que venía un Vendaval de préstamos a este hemiciclo?” cuestionó.

Señaló que, en algunas ocasiones, muy pocas, por cierto, el PRM tuvo que retirarse del hemiciclo porque no soportaba ese vendaval sin justificación, sin sustento que se aprobaban de empréstitos.

Aseguró que los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo, no tiene discurso para cuestionar el destino que se les da a los recursos provenientes de estos préstamos.

“Esta gente que no tiene discurso para cuestionar el destino que se les da a los recursos provenientes de estos empréstitos, tienen que recurrir a ese tipo de demagogias y desinformación al pueblo dominicano. Pero este es un pueblo inteligente y ya conoce al “PLD de los dos colores” y le ha dicho que ya no más engaños, que quiere la nueva forma de gobernar con transparencia, con compromiso, con eficiencia y con eficacia como lo está haciendo el presidente Luis Abinader y sus funcionarios. De manera que vamos a votar y vamos a decirles no a las demagogias del PLD de los dos colores”, finalizó.

El diputado por la provincia Peravia, hizo sus señalamientos al agotar un tuno en la recién pasada sesión de la Cámara de Diputados.