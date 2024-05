Dajabón, RD.- El viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Federico Franco, encabezó una visita de inspección en la cual se realizaron una serie de apresamientos a empresarios del sector agrícola que contratan personal, esencialmente nacionales haitianos, para realizar siembra y depredación en el Parque Nacional Nalga de Maco, el cual comprende las provincias de Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña.

Al ser cuestionado por medios de comunicación que se presentaron al lugar, el viceministro de Áreas Protegidas, Federico Franco, afirmó: “En esta gestión no serán tolerados los crímenes contra los recursos naturales. No permitimos bajo ningún concepto que se normalicen las prácticas que ponen en riesgo la biodiversidad y zonas bajo protección de nuestros recursos hídricos más importantes. Aquí no caben las excepciones, por grandes o pequeños que sean, tendrán que enfrentar la justicia”.

Acciones preventivas de inteligencia

El viceministro informó que se han desplegado más efectivos militares y guardaparques en todas las áreas protegidas del país, así como herramientas tecnológicas como drones, con el objetivo de evitar que desaprensivos puedan llegar a perpetrar crímenes ambientales.

Asimismo, explicó que “el Ministerio de Medio Ambiente ha venido realizando intensas jornadas de educación ciudadana y creación de conciencia para seguir reforzando el compromiso de los ciudadanos con la protección de estos recursos y su comprensión de que su cuidado es asunto de todos”.

Supervisión de infraestructuras

El viceministro realizó un monitoreo y supervisión de los trabajos que se realizan en las infraestructuras que se encuentran en el área, las cuales están siendo reforzadas y modernizadas para ampliar la protección y atención de este territorio. También anunció que el ministerio ha enviado el proyecto final a la UNESCO de la icónica reserva de la biosfera Madre de Las Aguas, un compromiso internacional que asume el país con la conservación de la biodiversidad y el agua del planeta.

Apresamientos y medidas legales

El viceministro de Áreas Protegidas indicó que no solo se perseguirá y se hará justicia contra los depredadores, sino también contra los caciques agrícolas que, contratando manos extranjeras, se han encargado de depredar las montañas con cultivos agrícolas nocivos para la captura de agua.

“Vamos a detener no solo a quienes están haciendo los daños, sino a quienes están pagando para hacerlo, estos que son los verdaderos depredadores”, exclamó el viceministro Franco.

En la visita de inspección se apresaron a cuatro jornaleros nacionales haitianos y a su contratante dominicano, Enrique Antonio Báez Medina, en tareas de depredación de bosque natural prístino en la zona núcleo del parque nacional para la creación de un predio agrícola de chinolas. Báez Medina declaró que él y su hermano Juan Isidro Báez Medina, empresario de Santiago Rodríguez, son los dueños del predio.

Los apresados fueron encontrados en flagrante delito y con las plántulas de chinola regadas en el terreno. En ese orden, Martha Bretón Procuradora Medioambiente, departamento de Montecristi, quedó apoderada del caso.